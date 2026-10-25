ZEMLJOTRES 7 STEPENI RIHTERA POGODIO I OVAJ DEO AZIJE: Za sada nema upozorenja za cunami, potresi zabeleženi i u ovim zemljama
SNAŽAN zemljotres predvarite magnitude 7.0 pogodio je područje u blizini udaljenih ostrva Ogasavara (Boninska ostrva) u Pacifiku, zapadno od samog arhipelaga.
Zemljotres se dogodio danas oko 11:10 po lokalnom vremenu.
Hipocentar je bio na izuzetno velikoj dubini između 470 i 490 kilometara ispod okeanskog dna.
Japanska meteorološka agencija (JMA) potvrdila je da nema opasnosti od cunamija i nisu izdata nikakva upozorenja.
Na ostrvima poput Čičidžime i Hahadžime zabeležen je zemljotres sa blažim intenzitetom (oko stepena 3 na japanskoj skali).
Nema žrtava i povređenih, kao ni materijalne štete, prenosi NHK.
Ovog meseca 6 potresa jačih od 6.5 Rihtera
Snažan zemljotres magnitude 7.0 pogodio je u četvrtak visoku i retko naseljenu oblast Nagču u autonomnoj regiji Tibet na vrlo maloj dubini.
Za razliku od današnjeg potresa u Japanu, ovaj zemljotres je izazvao rušenje kuća, dok su lokalne vlasti i spasilačke ekipe prijavile najmanje 16 poginulih i desetine povređenih.
Nešto ranije ovog meseca, snažan zemljotres magnitude 7.6 pogodio je područje blizu Paname uz jake potrese tla i izdata upozorenja, dok su zemljotresi jačine 6.9 stepeni pogodili Vanuatu i poluostrvo Kamčatku u Rusiji.
Zašto nam se čini da ih ima sve više?
Prema zvaničnim podacima i istraživanjima američkog Geološkog zavoda, ukupan broj snažnih zemljotresa jačine 6.5 i više na globalnom nivou ostaje relativno stabilan iz godine u godinu.
Međutim, stučnjaci su potvrdili zapažanja posmatrača da su česte serije snažnih potresa.
Stručnjaci objašnjavaju da se tektonske ploče ne pomeraju ravnomerno, zbog čega su povremeni talasi i serije jačih zemljotresa u Aziji ili oko Pacifika sasvim uobičajena prirodna pojava.
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