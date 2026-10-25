NA POMOLU MIR U UKRAJINI? Tramp najavio ključne trilateralne razgovore
OBE strane u ukrajinskom sukobu zainteresovane su za postizanje mira, izjavio je predsednik SAD Donald Tramp.
- Mislim da obe strane žele da postignu dogovor - rekao je američki lider novinarima u Beloj kući.
On je dodao da će uskoro biti održani trilateralni razgovori o Ukrajini, ali nije precizirao vremenske okvire takvog susreta.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO: Moćan snimak iz Rume sa skupa Ujedinjena Srbija
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