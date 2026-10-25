INCIDENT U VRŠCU I VELIKA IZLAZNOST: Pojavili se navodno sumnjivi spiskovi

PREMA poslednjem preseku Gradske izborne komisije, izlaznost u Vršcu je do 17.45 časova bila 64,8 posto. Od 43.013 upisanih građana u birački spisak, do tog vremena glasalo je 27.862 birača.

Foto: J. Baljak

Tokom dana je zabeleženo više nepravilnosti na terenu, a oko 12 časova došlo je i do incidenta, kada su građani na parkingu Centra „Milenijum“ svojim vozilima blokirali dva automobila beogradskih tablica zbog sumnjivih spiskova.

Događaju su prisustvovali i zvanični posmatrači, a intervenisala je i policija. Oko 14.30 časova forenzika i dežurna tužiteljka su obavili uviđaj, nakon čega je vozač jednog automobila odveden na saslušanje u policiju, dok je drugo vozilo bez pretresa i identifikacije pušteno da ode sa lica mesta.