Politika

INCIDENT U VRŠCU I VELIKA IZLAZNOST: Pojavili se navodno sumnjivi spiskovi

В.Н.

25. 10. 2026. u 18:43

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PREMA poslednjem preseku Gradske izborne komisije, izlaznost u Vršcu je do 17.45 časova bila 64,8 posto. Od 43.013 upisanih građana u birački spisak, do tog vremena glasalo je 27.862 birača.

ИНЦИДЕНТ У ВРШЦУ И ВЕЛИКА ИЗЛАЗНОСТ: Појавили се наводно сумњиви спискови

Foto: J. Baljak

Tokom dana je zabeleženo više nepravilnosti na terenu, a oko 12 časova došlo je i do incidenta, kada su građani na parkingu Centra „Milenijum“ svojim vozilima blokirali dva automobila beogradskih tablica zbog sumnjivih spiskova.

Događaju su prisustvovali i zvanični posmatrači, a intervenisala je i policija. Oko 14.30 časova forenzika i dežurna tužiteljka su obavili uviđaj, nakon čega je vozač jednog automobila odveden na saslušanje u policiju, dok je drugo vozilo bez pretresa i identifikacije pušteno da ode sa lica mesta.

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