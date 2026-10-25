EVROPA NA UDARU: Gradovima prete uraganski vetrovi, saobraćaj u potpunom prekidu, preti i potop (VIDEO)

SNAŽAN ciklon koji se formirao nad Atlantikom pogodio je severozapad Evrope.

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Udari vetra dostižu i do 130 km/h, otkazani su letovi, a železnički i trajektni saobraćaj su u potpunom prekidu.

Severozapad Evrope našao se na direktnom udaru snažnog ciklona "Boel", drugog zvanično imenovanog olujnog sistema ove sezone.

Oluja, koja je stigla neposredno nakon sistema ''Ostin'', donela je orkanske vetrove, obilnu kišu i razorne talase, paralisavši delove Velike Britanije, priobalja Severnog mora i susednih zemalja.

Meteorološke službe aktivirale su narandžasta i žuta upozorenja, uz izričit apel građanima da ne izlaze bez preke potrebe.

Najdramatičnija situacija zabeležena je u Škotskoj, Severnoj Irskoj i na severu Engleske, gde su registrovani udari vetra brzine od 110 do čak 130 kilometara na čas.

Zbog orkanskih naleta, nadležni su upozorili na opasnost od letećih krhotina, lomljenja grana i padanja crepova s krovova, što predstavlja direktnu pretnju po bezbednost građana.

Posledice nevremena osećaju se u svim segmentima svakodnevnog funkcionisanja.

Na aerodromima u Edinburgu, Glazgovu i Belfastu zabeležena su masovna kašnjenja i otkazivanja desetina komercijalnih letova.

Železnički operateri su preventivno obustavili saobraćaj na nekoliko ključnih linija zbog oborenih stabala na šinama.

Trajekti koji saobraćaju preko Irskog i Severnog mora, usidreni su u lukama zbog talasa koji mestimično prelaze visinu od šest metara.

Kidanje nadzemnih dalekovoda ostavilo je preko 30.000 domaćinstava bez električne energije, a dežurne ekipe i vatrogasci otežano se probijaju do terena zbog blokiranih lokalnih puteva.

Prema prognozama meteorologa, centar oluje "Boelo", kreće se preko Severnog mora ka Danskoj, južnim delovima Skandinavije i severnoj Nemačkoj.

U ovim predelima tokom popodneva i noći očekuju se olujni udari vetra i nagli porast nivoa mora uz obale.

Olujno nevreme već sada pravi haos po Nemačkoj, naročito na severu zemlje.

Polomljen je veliki broj stabala i ima problema i u saobraćaju.

Dobra vest je da ovaj ciklon i nevreme neće uticati na vreme u Srbiji.

(Telegraf.rs)

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