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VARVAVI UNIŠTAVAJU TIRANU, ZAPALILI ZGRADU MINISTARSTVA ŽIVOTNE SREDINE: Pogledajte jezive snimke - Ovako izgleda rušenje države (VIDEO)

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

24. 10. 2026. u 19:45

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VARVARI u Tirani nasrću na zgrade insitucija, uništavajući sopstvenu državu kao da je tuđa.

ВАРВАВИ УНИШТАВАЈУ ТИРАНУ, ЗАПАЛИЛИ ЗГРАДУ МИНИСТАРСТВА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: Погледајте језиве снимке - Овако изгледа рушење државе (ВИДЕО)

printskrin/iks/radio genoa

Nedeljama unazad Tirana se nalazi pod opsadom divljaka, kakva se viđa danas u Milanu, Parizu i ostalim gradovima Francuske i Italije.

Snimak zapaljenog Ministarstva ledi krv u žilama:

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