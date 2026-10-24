VARVAVI UNIŠTAVAJU TIRANU, ZAPALILI ZGRADU MINISTARSTVA ŽIVOTNE SREDINE: Pogledajte jezive snimke - Ovako izgleda rušenje države (VIDEO)
VARVARI u Tirani nasrću na zgrade insitucija, uništavajući sopstvenu državu kao da je tuđa.
Nedeljama unazad Tirana se nalazi pod opsadom divljaka, kakva se viđa danas u Milanu, Parizu i ostalim gradovima Francuske i Italije.
Snimak zapaljenog Ministarstva ledi krv u žilama:
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