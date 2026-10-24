Svet

NA SILU BI DA SRUŠE NETANJAHUA: Demonstranti autobusima krenuli za Tel Aviv tik pred izbore da prave haos

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

24. 10. 2026. u 19:38

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HILjADE ljudi trebalo bi da doputuju u Tel Aviv iz različitih delova zemlje u subotu uveče, kako bi učestvovale na protestu protiv vlade, nekoliko dana uoči izraelskih izbora zakazanih za 27. oktobar.

НА СИЛУ БИ ДА СРУШЕ НЕТАНЈАХУА: Демонстранти аутобусима кренули за Тел Авив тик пред изборе да праве хаос

AP Photo/David Goldman

Demonstranti zahtevaju formiranje državne komisije za istragu propusta u vezi sa napadom koji je Hamas predvodio 7. oktobra 2023. godine.

Organizacija „Oktobarski savet“, koju čine preživeli napad od 7. oktobra, bivši taoci i porodice nastradalih koje kritikuju vladu, organizovaće veliki protest pod sloganom: „Za tri dana glasamo za državnu istražnu komisiju“, prenosi pristrasni Tajms of Izrael.

Savet je saopštio da će iz različitih delova zemlje krenuti više od 60 organizovanih autobusa sa učesnicima protesta. Skup je zakazan za 19.30 časova na trgu ispred Muzeja umetnosti u Tel Avivu.

Taj trg je nakon napada Hamasa postao poznat kao Trg talaca, gde su tokom rata svake nedelje održavani skupovi podrške porodicama talaca i njihovim otetim najmilijima.

Politički protivnici Netanjahua, videvši da nemaju šanse da pobede na izborima, u svojoj političkoj kampanji kao glavni program predstavljaju rušenje aktuelnog premijera, a partije koriste njegov lik u svrhe demonizacije i kriminalizacije.

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