NA SILU BI DA SRUŠE NETANJAHUA: Demonstranti autobusima krenuli za Tel Aviv tik pred izbore da prave haos
HILjADE ljudi trebalo bi da doputuju u Tel Aviv iz različitih delova zemlje u subotu uveče, kako bi učestvovale na protestu protiv vlade, nekoliko dana uoči izraelskih izbora zakazanih za 27. oktobar.
Demonstranti zahtevaju formiranje državne komisije za istragu propusta u vezi sa napadom koji je Hamas predvodio 7. oktobra 2023. godine.
Organizacija „Oktobarski savet“, koju čine preživeli napad od 7. oktobra, bivši taoci i porodice nastradalih koje kritikuju vladu, organizovaće veliki protest pod sloganom: „Za tri dana glasamo za državnu istražnu komisiju“, prenosi pristrasni Tajms of Izrael.
Savet je saopštio da će iz različitih delova zemlje krenuti više od 60 organizovanih autobusa sa učesnicima protesta. Skup je zakazan za 19.30 časova na trgu ispred Muzeja umetnosti u Tel Avivu.
Taj trg je nakon napada Hamasa postao poznat kao Trg talaca, gde su tokom rata svake nedelje održavani skupovi podrške porodicama talaca i njihovim otetim najmilijima.
Politički protivnici Netanjahua, videvši da nemaju šanse da pobede na izborima, u svojoj političkoj kampanji kao glavni program predstavljaju rušenje aktuelnog premijera, a partije koriste njegov lik u svrhe demonizacije i kriminalizacije.
Preporučujemo
PARLAMENTARNA KRIZA SE KUVA U IZRAELU: Lopta je sada u dvorištu Teherana
24. 10. 2026. u 14:29
POTEZ KOJEM SE NIKO NIJE NADAO: Netanjahu promenio stav o Foklandskim ostrvima
24. 10. 2026. u 13:52
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HITNO NAREĐENjE: Napustite SAD ambasade - biće rata
POSEBNU zabrinutost izazvali su napadi na međunarodni aerodrom Kralj Halid.
21. 10. 2026. u 23:38 >> 18:26
Komentari (0)