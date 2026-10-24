Svet

GORI I PRAG, VANDALI UPALI U ZGRADU PARLAMENTA: Policija odmah reagovala, nemiri se prelili u Češku

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

24. 10. 2026. u 18:05

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POLICIJA u Pragu uhapsila je u noći između petka i subote jednog od demonstranata koji su pokušali da uđu u prostorije donjeg doma parlamenta kako bi sprečili poslanike da usvoje izmene zakona o medijima, prenela je agencija ČTK, pozivajući se na portparolku gradske policije Evu Kropačovu.

ГОРИ И ПРАГ, ВАНДАЛИ УПАЛИ У ЗГРАДУ ПАРЛАМЕНТА: Полиција одмах реаговала, немири се прелили у Чешку

Foto: AP / Tanjug / Emma Da Silva (STR)

 - Jedan od demonstranata koji su pokušali da uđu u prostorije donjeg doma parlamenta kako bi sprečili raspravu o izmenama zakona o medijima pokušao je da baca kamenje, odnosno komade popločanja sa trotoara, na vrata i prozore Predstavničkog doma, ali ga je policija privela. Ostali učesnici protesta ponašali su se uzdržanije, pa se policija ograničila na usmena upozorenja - navodi se u saopštenju.

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