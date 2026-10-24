GORI I PRAG, VANDALI UPALI U ZGRADU PARLAMENTA: Policija odmah reagovala, nemiri se prelili u Češku
POLICIJA u Pragu uhapsila je u noći između petka i subote jednog od demonstranata koji su pokušali da uđu u prostorije donjeg doma parlamenta kako bi sprečili poslanike da usvoje izmene zakona o medijima, prenela je agencija ČTK, pozivajući se na portparolku gradske policije Evu Kropačovu.
- Jedan od demonstranata koji su pokušali da uđu u prostorije donjeg doma parlamenta kako bi sprečili raspravu o izmenama zakona o medijima pokušao je da baca kamenje, odnosno komade popločanja sa trotoara, na vrata i prozore Predstavničkog doma, ali ga je policija privela. Ostali učesnici protesta ponašali su se uzdržanije, pa se policija ograničila na usmena upozorenja - navodi se u saopštenju.
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