MASOVNO RASELJAVANJE CIVILA U HEBRONU: IDF navodi da je akcija ciljana i ograničena na područje delovanja napadača
NAJMANjE 1.500 Palestinaca je raseljeno iz svojih domova u Hebronu, na jugu Zapadne obale, zbog vojne akcije koju su pokrenule Izraelske odbrambene snage (IDF) nakon oružanog napada u blizini tog grada kada su poginula dva vojnika, a prema navodima gradonačelnika Hebrona, u planu je izmeštanje još 2.500 ljudi.
Guverner Hebrona naveo je da je operacija od juče dovela do raseljavanja više od 200 porodica, prenela je palestinska novinska agencija Vafa. U izveštaju se navodi da je administracija Hebrona proglasila vanredno stanje u gradu i da formira krizni štab za pružanje pomoći raseljenim porodicama.
Kako navodi Vafa, desetine porodica bile su prinuđene da provedu prošlu noć na otvorenom. Gradonačelnik Hebrona, Jusef al-Džabari, izjavio je da izraelske snage nameravaju da rasele još 2.500 ljudi iz dva dela grada.
Operacija je usledila dan nakon što su dvojica izraelskih vojnika poginula u oružanom napadu koji su izveli palestinski napadači iz tog grada. IDF, kako navodi Tajms of Izrael, nije za sada komentarisao navode o "evakuacijama", ali je saopštio da je operacija u Hebronu "ciljana i ograničena na područje odakle su teroristi delovali", kao i da se očekuje da će trajati nekoliko dana.
Palestinski stanovnici koji žive u zoni delovanja vojske moći će da napuste to područje kroz tri određene izlazne tačke, nakon ispitivanja i bezbednosnih provera, saopštila je juče vojska.
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