POČINJE PRIMIRJE: Gerasimov proglasio prekid vatre, datum je 27. oktobar!
RUSIJA i Ukrajina su prethodno postigle dogovor o prekidu vatre u blizini grada Oleški u Hersonskoj oblasti
NAČELNIK Generalštaba Oružanih snaga Ruske Federacije – prvi zamenik ministra odbrane Ruske Federacije, general armije Valerij Gerasimov, najavio je prekid vatre na hersonskom pravcu i uvođenje „režima tišine” od 27. oktobra 2026. godine, sa početkom u 04.00 časa po moskovskom vremenu.
Vojni komandant je naveo da se ova mera uvodi radi osiguranja bezbednosti ljudi i dopremanja neophodnih zaliha u područje Alješki. Napominje se da će biti sprovedeno inženjerijsko izviđanje kako bi se omogućilo kretanje humanitarnog konvoja.
Rusija i Ukrajina su prethodno postigle dogovor o prekidu vatre u blizini grada Oleški u Hersonskoj oblasti. Prema rečima prve dame SAD Melanije Tramp, sporazum stupa na snagu 29. oktobra, a njegov cilj je dopremanje humanitarne pomoći i evakuacija civila.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HITNO NAREĐENjE: Napustite SAD ambasade - biće rata
POSEBNU zabrinutost izazvali su napadi na međunarodni aerodrom Kralj Halid.
21. 10. 2026. u 23:38 >> 18:26
Komentari (0)