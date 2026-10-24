RUSIJA i Ukrajina su prethodno postigle dogovor o prekidu vatre u blizini grada Oleški u Hersonskoj oblasti

MOD R>usije

NAČELNIK Generalštaba Oružanih snaga Ruske Federacije – prvi zamenik ministra odbrane Ruske Federacije, general armije Valerij Gerasimov, najavio je prekid vatre na hersonskom pravcu i uvođenje „režima tišine” od 27. oktobra 2026. godine, sa početkom u 04.00 časa po moskovskom vremenu.

Vojni komandant je naveo da se ova mera uvodi radi osiguranja bezbednosti ljudi i dopremanja neophodnih zaliha u područje Alješki. Napominje se da će biti sprovedeno inženjerijsko izviđanje kako bi se omogućilo kretanje humanitarnog konvoja.

Rusija i Ukrajina su prethodno postigle dogovor o prekidu vatre u blizini grada Oleški u Hersonskoj oblasti. Prema rečima prve dame SAD Melanije Tramp, sporazum stupa na snagu 29. oktobra, a njegov cilj je dopremanje humanitarne pomoći i evakuacija civila.

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