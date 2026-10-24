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POČINJE PRIMIRJE: Gerasimov proglasio prekid vatre, datum je 27. oktobar!

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24. 10. 2026. u 11:05

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RUSIJA i Ukrajina su prethodno postigle dogovor o prekidu vatre u blizini grada Oleški u Hersonskoj oblasti

ПОЧИЊЕ ПРИМИРЈЕ: Герасимов прогласио прекид ватре, датум је 27. октобар!

MOD R>usije

NAČELNIK Generalštaba Oružanih snaga Ruske Federacije – prvi zamenik ministra odbrane Ruske Federacije, general armije Valerij Gerasimov, najavio je prekid vatre na hersonskom pravcu i uvođenje „režima tišine” od 27. oktobra 2026. godine, sa početkom u 04.00 časa po moskovskom vremenu.

Vojni komandant je naveo da se ova mera uvodi radi osiguranja bezbednosti ljudi i dopremanja neophodnih zaliha u područje Alješki. Napominje se da će biti sprovedeno inženjerijsko izviđanje kako bi se omogućilo kretanje humanitarnog konvoja.

Rusija i Ukrajina su prethodno postigle dogovor o prekidu vatre u blizini grada Oleški u Hersonskoj oblasti. Prema rečima prve dame SAD Melanije Tramp, sporazum stupa na snagu 29. oktobra, a njegov cilj je dopremanje humanitarne pomoći i evakuacija civila.

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