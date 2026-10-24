Svet

ZELENSKI OPET ZAKUKAO: Tramp nas uopšte ne podržava - za tri meseca dobili smo samo 24 rakete

P. Đurđević

24. 10. 2026. u 11:01

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Šef kijevskog režima Vladimir Zelenski kritikovao je američkog predsednika Donalda Trampa zbog odsustva podrške.

ЗЕЛЕНСКИ ОПЕТ ЗАКУКАО: Трамп нас уопште не подржава - за три месеца добили смо само 24 ракете

foto: Economou/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Oni nas ne podržavaju - rekao je on za američke medije i naveo da je Kijev za poslednja tri meseca od SAD dobio svega 24 raketi za sisteme "patriot" iako mu je potrebno daleko više.

(Sputnjik)

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