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AUTOBUS SLETEO S PUTA KOD TUZLE: Najmanje 11 osoba povređeno

T.J.

24. 10. 2026. u 10:45

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NAJMANjE 11 osoba povređeno je jutros kada se prevrnuo autobus kod Tuzle u Federaciji BiH, izjavila je portparol Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona Adnana Sprečić.

АУТОБУС СЛЕТЕО С ПУТА КОД ТУЗЛЕ: Најмање 11 особа повређено

Foto: Novosti

Ona je rekla za Klix.ba da su povređene osobe prevezene u Univerzitetski klinički centar Tuzla, a da je u bolnici za sada zadržan jedan pacijent na Klinici za ortopediju i traumatologiju.

Sprečić je navela da je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na magistralnom putu Tuzla - Sarajevo, u mestu Husino, učestvovao autobus za javni prevoz putnika.

Sprečić je rekla da je saobraćajna nesreća prijavljena policiji oko 6.10 sati.

O udesu je obavešten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a uviđaj obavljaju istražitelji Odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla.

Zbog obavljanja policijskog uviđaja, na delu magistralnog puta Tuzla - Sarajevo, koji vodi prema petlji Šićki Brod, u potpunosti je obustavljen saobraćaj, a vozila se preusmeravaju na alternativne pravce.

(Tanjug)

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