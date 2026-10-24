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RUSKI SPECIJALCI NA NOGAMA: Sprečena inflitracija četvorice diverzanata u Dobropolju

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24. 10. 2026. u 10:57

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BORCI grupe snaga „Centar” proširuju zonu kontrole oko Dobropolja, koje je oslobođeno pre nedelju dana. Žestoke borbe se vode u blizini sela Svjatogorovka i Belozersko, kao i u desetak drugih naselja koja vode ka Kramatorsku.

РУСКИ СПЕЦИЈАЛЦИ НА НОГАМА: Спречена инфлитрација четворице диверзаната у Добропољу

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Pripadnici specijalnih snaga pružaju značajnu podršku jurišnim jedinicama: deluju iza neprijateljskih linija, postavljaju zasede i usmeravaju artiljerijsku vatru i dronove na neprijateljske položaje. Oni nastavljaju sa borbenim dejstvima čak i na svoj profesionalni praznik, koji se obeležava danas.

Vojnici 3. brigade za specijalne namene grupe „Centar” u blizini Dobropolja „love” ukrajinske dronove tipa „Baba Jaga”. Jedan za drugim, oni obaraju ove teške bespilotne letelice.

Heksakopteri padaju na zemlju uz snažnu eksploziju. Preciznost pripadnika specijalnih snaga nije slučajna; oni neprestano vežbaju gađanje dronova tokom brojnih obuka.

Specijalne snage se tajno kreću na velike udaljenosti, kako prema liniji fronta, tako i iza neprijateljskih linija. Izviđačke patrole usmeravaju artiljeriju, avijaciju i jurišne dronove na neprijatelja. Vojnici ističu da je samostalno delovanje tokom dužeg vremenskog perioda postalo lakše.

„Savremeno iskustvo pokazuje da u borbenim zonama više nema potrebe jesti crve ili tražiti šumsko voće. Sada imamo dronove, pa se dopremanje hrane, vode i lekova uglavnom obavlja pomoću njih”, rekao je zamenik komandanta jedinice specijalnih snaga, sa pozivnim znakom „Skala”.

Specijalne snage su posebno vešte u postavljanju zaseda. Jedna od njihovih skorašnjih misija izvedena je tokom opkoljavanja Dobropolja sa desnog boka. Cilj je bio da se preseku linije snabdevanja nacionalista u gradu i spreči ubacivanje diverzanata.

„Bile su četiri grupe, od po dva do pet ljudi. Mi smo, da tako kažem, uništili prvu grupu, a isto su učinile i ostale. Uspeli smo da ispitamo jednog od njihovih pripadnika. On nam je otkrio da im je zadatak bio da se ubace u našu pozadinu – da izvode diverzije, da ’uklanjaju’ ljude i da, na primer, ’zovu Baba Jagu’ na određene lokacije”, ispričao je Hankul, komandant grupe specijalnih snaga.

Specijalne snage trenutno pružaju podršku ruskim jurišnim jedinicama u proširenju zone kontrole oko Dobropolja. Ovaj deo fronta ostaje najnapetiji. Najžešće borbe se trenutno vode u blizini Svjatogorovke i Belozerskog. FPV dronovi napadaju neprijatelja u još desetak susednih sela. Iz Dobropolja se otvaraju pravci prema granici sa Dnjepropetrovskom oblašću, kao i ka severu, prema Kramatorsku.

Specijalne snage često deluju zajedno sa jurišnim jedinicama, a neretko i same preuzimaju ulogu jurišnih snaga. Borba u urbanim i ruralnim sredinama predstavlja ključnu veštinu u kontekstu Donbasa — pripadnici specijalnih snaga moraju do savršenstva ovladati svim ovim veštinama. U realnim uslovima, ukoliko ne postoji potvrda da se neprijatelj nalazi unutra, niko neće prerano otvarati vatru. Međutim, kada vojnici utvrde prisustvo neprijatelja, prvo ubacuju ručnu bombu, zatim otvaraju vatru, a nakon toga nastavljaju sa daljim dejstvima prema ustaljenim procedurama.

Pripadnici specijalnih snaga su svestrani borci. Osposobljeni su za rukovanje bilo kojim tipom naoružanja. Takođe obavljaju dužnosti bolničara i minera, a umeju da rukuju i raznim vrstama tehničke opreme. U sastavu svake grupe danas se nalaze i operateri dronova. Ipak, najvažnije od svega jeste to da specijalne snage čine bratstvo — čvrsto povezanu porodicu u kojoj nikoga ne ostavljaju za sobom i u kojoj se bore do samog kraja.

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