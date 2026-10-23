OVO JE OBJAŠNJENJE "BAKINE MUDROSTI": Zašto su sarma, pasulj i gulaš često ukusniji sutradan?

SIGURNO ste bar jednom primetili da je sarma još lepša kada se podgreje, a da pasulj i gulaš sutradan imaju nekako puniji ukus. Nije reč samo o nostalgiji za bakinom kuhinjom - postoji nekoliko razloga zbog kojih neka kuvana jela zaista mogu biti ukusnija nakon što odstoje.

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Naše bake su često govorile da sarma nije prava dok ne prenoći. Slično važi i za pasulj, gulaš i mnoga druga jela koja se dugo krčkaju. I dok smo nekada mislili da je to samo stara kuhinjska mudrost, iza nje stoje sasvim razumljivi procesi.

Ukusi imaju vremena da se povežu

Tokom kuvanja meso, povrće, začini i masnoće oslobađaju različite aromatične materije. Kada se jelo ohladi i odstoji u frižideru, sastojci nastavljaju da upijaju tečnost i arome, pa ukus pri ponovnom zagrevanju može delovati skladnije.

To ne znači da se svaki ukus automatski poboljšava, već da se kod određenih jela smanjuje utisak da je svaki sastojak zaseban.

Upravo zato gulaš koji je prvog dana imao izraženu aromu luka, paprike ili začina sutradan može delovati zaokruženije.

Zašto je sarma posebno dobra drugog dana?

Sarma je odličan primer jela koje se dugo kuva u aromatičnoj tečnosti.

Tokom stajanja, listovi kiselog kupusa i nadev dodatno upijaju sokove, a pri ponovnom zagrevanju ukusi mogu postati ujednačeniji.

Slično se dešava i sa pasuljem. Skrob koji se oslobađa tokom kuvanja utiče na gustinu jela, a hlađenje i ponovno zagrevanje mogu promeniti njegovu teksturu. Zbog toga pasulj sutradan često deluje gušće i kremastije.

Nisu sva jela bolja kada odstoje

Dok sarma, gulaš i čorbasta jela često dobro podnose podgrevanje, isto ne važi za svaku hranu.

Prženi krompirići gube hrskavost, pojedino povrće postaje previše mekano, a sveže začinsko bilje može izgubiti deo karakteristične arome.

Zato je važno razlikovati jela kojima stajanje prija od onih koja su najukusnija odmah nakon pripreme.

Jedno pravilo je ipak važnije od ukusa

Iako neka kuvana jela mogu biti ukusnija sutradan, to ne znači da ih treba ostaviti preko noći na šporetu.

Naprotiv, pripremljenu hranu treba što pre rashladiti i staviti u frižider, najkasnije u roku od dva sata. Veće količine najbolje je rasporediti u pliće posude kako bi se brže ohladile.

Ostatke jela treba dobro zagrejati, a preporučena bezbedna unutrašnja temperatura pri podgrevanju iznosi oko 74 stepena.

Dakle, bakina mudrost o sarmi koja je bolja sutradan ima smisla, ali samo ako se jelo pravilno čuva.

A sledeći put kada vam ostane malo gulaša ili pasulja, možda ćete se obradovati što ne morate ponovo da kuvate – jer vas sutradan može sačekati još ukusniji ručak.

(24sedam)