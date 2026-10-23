NA "EKSPO" STIŽE HOR SIKSTINSKE KAPELE "Novosti" saznaju: Vatikan odlučio čime će se predstaviti na svetskoj izložbi u beogradu
NA beogradskoj specijalizovanoj izložbi "Ekspo", koja će se održati iduće godine, učestvovaće i predstavnici Vatikana, objavljeno je početkom oktobra, a papa Lav XIV je imenovao nadbiskupa Rina Fizikelu, pro-prefekta Dikasterija za Evangelizaciju, za generalnog komesara Paviljona Svete stolice na "Ekspu".
Sada "Novosti" ekskluzivno saznaju da će Vatikan uputiti na "Ekspo" nešto najreprezentativnije što može da ponudi - hor Sikstinske kapele.
Saradnja sveta muzike iz naše zemlje sa ovim slavnim horom ima i svoju istoriju. Započela je gostovanjem na koncertu u niškoj Sabornoj crkvi 2022. godine, nastavljena zajedničkim nastupom hora niške Saborne crkve tokom velike sedmodnevne praznične svečanosti "Vespri" u bazilici Svetoga Pavla izvan zidina u Rimu, u januaru 2025. godine u prisustvu pape Franje.
Tako je i zvanično potvrđeno kako Sveta stolica ne samo da uzima učešće na izložbi, već je taj zadatak poverila osobi na visokoj poziciji. Dikasterij za evangelizaciju jedini je kojim direktno predsedava papa, koji obavlja funkciju njegovog prefekta. Dve sekcije vode dva pro-prefekta koji deluju u ime i po ovlašćenju pape.
Uskoro stižu u Beograd visoki zvaničnici Vatikana na čelu sa nadbiskupom Fizikelom, koji se bavi fundamentalnim pitanjima evangelizacije u svetu, sa papinim ovlašćenjima, a sa ekipom koja organizuje Paviljon. Vatikan će učestvovati unutar Paviljona Italije, kako je to učinjeno i 2025. godine na "Ekspu" u Osaki.
Ista ekipa italijanskih predstavnika koja je bila u Japanu, boraviće i u Beogradu. Dogovori o nastupu i izgledu izložbenog prostora su u toku, utvrđuju se detalji prezentacije.
U Osaki je centralni deo izložbe bilo remek--delo Karavađa "Polaganje u grob", a koje je Muzej Vatikana izuzetno ustupio na pozajmicu tokom celog trajanja manifestacije. Tema "Ekspa" u Osaki bila je razvijena pod sloganom "Lepota donosi nadu", dok je moto beogradske izložbe "Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve".
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