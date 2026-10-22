KRIZU SMO PROŠLI OKO NIS-A, NIKO NIJE OSETIO! Vučić: Sačekaćemo rešenje u narednim nedeljama
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, gostovao je u emisiji „Oko“ na Radio-televiziji Srbije (RTS), gde je govorio o najaktuelnijim temama u zemlji
Vučić je istakao da su Srbiji bili potrebni radno intenzivni projekti u vreme kada je nezaposlenost iznosila 25 odsto, kao i da će država nastaviti da pomaže domaćim investitorima, poljoprivrednicima i stočarima.
„Potrebni su nam bili radno intenzivni projekti kada smo imali nezaposlenost 25 odsto, kao ovi koji su nam bili do 2012. Uvek su lagali narod kako ne pomažemo domaće investitore, sad pomažem i tek ćemo. Samo što oni nisu tolike snage kao strani koji zaposle 3.000 ljudi. Zato je važno da razvijamo u opremi naše privatnike, da im pomažemo u jeftinim kreditima. Oni su ti koji guraju našu zemlju napred“, rekao je Vučić.
On je najavio da će država povećavati subvencije za stočarstvo, ističući da je u poslednje dve godine uspela da poveća stočni fond.
„Povećavaćemo subvencije za stočarstvo, sada smo uspeli u poslednje dve godine da povećavamo stočni fond. Potrebno nam je da imamo dovoljno vode i hrane, ko zna šta se sprema u budućnosti“, poručio je Vučić.
Govoreći o situaciji oko NIS-a, Vučić je istakao da je kriza prevaziđena tako da građani nisu osetili posledice, dodajući da se rešenje očekuje u narednim nedeljama.
„Krizu smo prošli oko NIS-a, niko nije osetio. Sačekaćemo rešenje u narednim nedeljama“, rekao je Vučić.
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