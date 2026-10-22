Politika

NEMA RADNIKA, SELJAKA, NIKOGA SA KiM! Vučić o "studentskoj" listi, sve je jasno!

22. 10. 2026. u 18:43

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OBRAĆAJUĆI se javnosti na RTS-u, prvi na listi "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić je istakao da na listi "studenata" nema predstavnika radnika, seljaka i Srba sa Kosova i Metohije.

НЕМА РАДНИКА, СЕЉАКА, НИКОГА СА КиМ! Вучић о студентској листи, све је јасно!

RTS printskrin

Osvrnuo se i na pitanja o sankcijama Rusiji i Srebrenici, naglasivši da neće menjati svoju politiku.

„Kad god da ste pitali predstavnike studentske liste, nema nijednog radnika, seljaka, nikoga sa Kosova i Metohije. Pošto nismo čuli odgovor hoće li uvesti sankcije Rusiji, moja politika je da čuvamo prijateljstvo sa Rusijom, Kinom. Neću da menjam svoju politiku, od mene dobijate čvrst odgovor. Kada me pitate oko Srebrenice, uvek pijetet, ali da li su Srbi genocidni? Ne, nismo, ali sam se za to izborio u UN i odbranio obraz srpskog naroda“, rekao je on.

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