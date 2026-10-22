VUČIĆ O SARADNJI SA SRPSKOM: Najbliža saradnja sa Republikom Srpskom mi je program, čuvaćemo mir i stabilnost

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, gostovao je u emisji OKO na RTS 1.

Foto: printskrin RTS

Najbliža saradnja sa Republikom Srpskom mi je program, imaćete autoput do Bijeljine uskoro. Dali smo 10 miliona Sprskoj, da od Sremske Rače imaju do Bijeljine autoput. Nastavićem oda radimo sa Republikom Srpskom, to su naša braća i sestre. Pogledajte koji nisu smeli studentima sa Pala i Foče da odgovore štoo su ih izdali, mi ih nikad nećemo izdati. Čuvaćemo mir i stabilnost. Za mene je najvažnije da svaka majka zna da nećemo da ratujemo, da imamo snažnu vojsku, da odvratimo svakog agresora, privlačićemo investitore.