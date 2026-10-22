Politika

VUČIĆ BRUTALNO UZVRATIO PROTIVNICIMA: KiM vas ne zanima, a hoćete da vladate Srbijom!

В.Н.

22. 10. 2026. u 18:44

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ALEKSANDAR Vučić oštro je kritikovao političke protivnike koji, kako je istakao, otvoreno poručuju da ih Kosovo i Metohija ne interesuju. Poručio je da ga sudbina srpskog naroda na KiM brine svakog dana i upitao kako oni koji okreću leđa Kosovu i Metohiji misle da vode Srbiju.

ВУЧИЋ БРУТАЛНО УЗВРАТИО ПРОТИВНИЦИМА: КиМ вас не занима, а хоћете да владате Србијом!

Foto: printskrin RTS

- Što se Kosova i Metohije tiče, imamo više kandidata sa KiM, koji odlično znaju kroz šta prolaze i neki od naših protivnika su rekli da KiM ih uopšte ne interesuje, da ih nije briga, takvi bi trebalo da vladaju Srbijom? Mene KiM brine svakog dana, govorili su vam da su jedini imali kampanju, pa jer ste jedini protiv Srba jer vas je Kurti pustio dole - rekao je Vučić. 

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