U POSLEDNjA 24 sata ruske grupe „Jug“, „Sever“, „Istok“ i „Zapad“ uništile su 153 punkta za upravljanje dronovima ukrajinske vojske, saopštili su portparoli ovih grupa.

MOD Rusije

- Pogođeno je 46 punktova za upravljanje dronovima, 55 kopnenih robotskih sistema, 10 skladišta sa materijalnim zalihama, 82 antene za vezu i dronove. Sistemi protivvazdušne odbrane oborili su 92 drona avionskog tipa i 85 teških dronova kopterskog tipa - izjavio je načelnik pres-centra grupe „Jug“ Vadim Astafjev.

Načelnik pres-centra grupe „Sever“ Vasilij Meževih izjavio je da su u zoni odgovornosti ove grupe otkrivena i uništena 24 punkta za upravljanje dronovima, 184 drona avionskog tipa, 32 teška borbena drona tipa R-18 i deset kopnenih robotskih sistema.

Grupa „Istok“ uništila je skladište zaliha, šest stanica za satelitsku vezu „starlink“, 61 dron avionskog tipa i 30 punktova za kontrolu dronova, saopštio je oficir pres-centra ove grupe Dmitrij Miskov.

Načelnik pres-centra grupe „Zapad“ Ivan Bigma saopštio je da su PVO sistemi oborili dve rakete ispaljene iz raketnog sistema „hajmars“, 73 drona avionskog tipa, 11 dronova-samoubice i 116 teških borbenih multikoptera.

- Otkrivena su i uništena 53 punkta za upravljanje dronovima, dve stanice za satelitsku vezu ‘Starlink’, 43 robotska sistema, četiri motorna vozila i neprijateljsko skladište municije- dodao je on.

(Sputnjik)