RUSI ŽESTOKO UDARILI PO VOJNOJ INFRASTRUKTURI UKRAJINE: Pogođeni pogoni za rakete "Flamingo", skladišta dronova i most u Kijevu
NOĆAS su Oružane snage Rusije izvele koncentrisane napade visokopreciznim oružjem kopnenog baziranja i dronovima na ukrajinske vojno-industrijske objekte koji služe za proizvodnju i skladištenje krstarećih raketa i bespilotnih letelica dugog i srednjeg dometa, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
U Kijevu su pogođeni:
Skladišni kompleks ("Hladokombinat br. 3"), koji je prenamenjen za proizvodnju bespilotnih letelica avionskog tipa dugog i srednjeg dometa, kao i lutajuće municije tipa "hornet"
Industrijski objekat za proizvodnju bespilotnih letelica avionskog tipa dugog i srednjeg dometa i komponenti za robotske sisteme
Skladište za bespilotne letelice i njihove raketne (mlazne) potisnike;
Drumsko-železnički most "Južni" koji se koristi za transport vojnog tereta drumskim i železničkim putem.
U Odeskoj oblasti:
Na moru je pogođen teretni brod koji je u luku Černomorsk prevozio robu namenjenu Oružanim snagama Ukrajine.
(Sputnjik)
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