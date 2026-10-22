NOĆAS su Oružane snage Rusije izvele koncentrisane napade visokopreciznim oružjem kopnenog baziranja i dronovima na ukrajinske vojno-industrijske objekte koji služe za proizvodnju i skladištenje krstarećih raketa i bespilotnih letelica dugog i srednjeg dometa, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

MOD Rusije

U Kijevu su pogođeni:



Skladišni kompleks ("Hladokombinat br. 3"), koji je prenamenjen za proizvodnju bespilotnih letelica avionskog tipa dugog i srednjeg dometa, kao i lutajuće municije tipa "hornet"

Industrijski objekat za proizvodnju bespilotnih letelica avionskog tipa dugog i srednjeg dometa i komponenti za robotske sisteme

Skladište za bespilotne letelice i njihove raketne (mlazne) potisnike;

Drumsko-železnički most "Južni" koji se koristi za transport vojnog tereta drumskim i železničkim putem.

U Odeskoj oblasti:



Na moru je pogođen teretni brod koji je u luku Černomorsk prevozio robu namenjenu Oružanim snagama Ukrajine.(Sputnjik)