Svet

RUSI ŽESTOKO UDARILI PO VOJNOJ INFRASTRUKTURI UKRAJINE: Pogođeni pogoni za rakete "Flamingo", skladišta dronova i most u Kijevu

D.D.

22. 10. 2026. u 09:35

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NOĆAS su Oružane snage Rusije izvele koncentrisane napade visokopreciznim oružjem kopnenog baziranja i dronovima na ukrajinske vojno-industrijske objekte koji služe za proizvodnju i skladištenje krstarećih raketa i bespilotnih letelica dugog i srednjeg dometa, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

РУСИ ЖЕСТОКО УДАРИЛИ ПО ВОЈНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ УКРАЈИНЕ: Погођени погони за ракете Фламинго, складишта дронова и мост у Кијеву

MOD Rusije

U Kijevu su pogođeni:

Pogon za montažu u vazduhoplovnoj industriji (Državno preduzeće "Antonov") za proizvodnju dronova dugog i srednjeg dometa, krstarećih raketa „flamingo“ (FP-5) i operativno-taktičke rakete FP-9;

Skladišni kompleks ("Hladokombinat br. 3"), koji je prenamenjen za proizvodnju bespilotnih letelica avionskog tipa dugog i srednjeg dometa, kao i lutajuće municije tipa "hornet"

Industrijski objekat za proizvodnju bespilotnih letelica avionskog tipa dugog i srednjeg dometa i komponenti za robotske sisteme

Skladište za bespilotne letelice i njihove raketne (mlazne) potisnike;
Drumsko-železnički most "Južni" koji se koristi za transport vojnog tereta drumskim i železničkim putem.

U Odeskoj oblasti:

Infrastrukturni objekti u luci Kilija namenjeni za istovar i skladištenje vojnih materijalnih sredstava dopremljenih u Ukrajinu iz inostranstva;
Na moru je pogođen teretni brod koji je u luku Černomorsk prevozio robu namenjenu Oružanim snagama Ukrajine.
(Sputnjik)

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