BRANITE italijanske proizvođače od evropskih podsticaja koji će doneti nelojalnu konkurenciju maslinovom ulju, preferencijalnim kvotama za uvoz 56.700 tona godišnje iz Tunisa, i to bez carine, i time uništiti specijalitet svetskog renomea, poručuju iz partije italijanske premijerke Đorđe Maloni, Italijanska braća, u evropskim institucijama.

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Proizvođači maslina u Pulji i Kalabriji, garanti "proizvedenog u Italiji", žrtvuju se ovim potezom na oltaru tržišta, jer plaćaju račun koji ne mogu da podnesu. Brisel traži način da garantuje uvoz hiljada tona severnoafričkih proizvoda bez carine, ali nema alate za zaštitu onih koji ga proizvode u Italiji.

Slučaj je stigao do Evropske komisije, zahtevima da se to ne čini, jer se rizikuje da se ugrozi profitabilnost italijanskih firmi niskim cenama tuniskog ulja. Situacija je posebno delikatna u južnoj Italiji, gde uzgoj maslina nije samo komponenta poljoprivrednog budžeta, već podržava i porodična preduzeća, zapošljavanje čitave regionalne ekonomije. Ova situcija rizukuje da uništi hiljade farmi, posebno u Pulji, gde uzgoj maslina predstavlja osnovni stub ekonomije. Maslinovo ulje je italijanska nafta, a trgovinski sporazum EU sa Tunisom i kvota od 56.700 tona, i to sa nultom carinom, kako bi se moglo uopšte braniti italijanski prizvođači na tako konkurentnom međunarodnom tržištu.

Proizvođači su tako ostavljeni bez ikakvih sredstava za odbranu, nema transparentnosti o uvozu i posebno o zaštiti kvaliteta ulja. I nije samo pitanje tuniskog uvoza već i sposobnosti EU da konkretno zaštiti jedan od svojih proizvoda sa oznakom "kontrolisanog geografskog porekla". Da li će EU zaista žrtvovati italijanske privrednike, tradiciju i budućnost teritorija, koje predstavlja, ne samo italijansku već i evropsku poljoprivrednu izvrsnost, čeka se odgovor.