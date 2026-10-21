Bosna srušila Bahčešehir i nanela Saši Đorđeviću prvi poraz u Evrokupu

Košarkaši Bosne ostvarili su značajnu pobedu u četvrtom kolu Evrokupa, savladavši ekipu Bahčešehira rezultatom 86:77. Tim iz Sarajeva tako je potvrdio da poseduje kvalitet za ravnopravno nadmetanje u ABA ligi i Evrokupu.

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Izabranici Darija Đerđe odigrali su veoma dobar meč i uspeli da nadigraju favorizovanog protivnika, koji sa klupe predvodi nekadašnji košarkaš Partizana, reprezentativac i selektor Srbije Saša Đorđević. Za Bahčešehir je ovo bio prvi poraz u Evrokupu u tekućoj sezoni.

Domaći sastav je od samog početka pokazao da je spreman za veliki izazov. Uz podršku navijača u ispunjenoj dvorani „Mirza Delibašić“, Bosna je nametnula svoj ritam i zahvaljujući dobrim izdanjima Perija, Pajpsa i Domaska stekla prednost od 21:13.

Ipak, gosti nisu dozvolili da se razlika dodatno uveća. Flin i Aleksa Avramović pogodili su nekoliko šuteva sa distance, pa je Bahčešehir uspeo da priđe na svega tri poena zaostatka, pri rezultatu 36:33.

U nastavku susreta Bosna je ponovo preuzela kontrolu i bila nadomak sigurnog završetka utakmice. Međutim, Kavano i Mateuš Ponitka uspeli su da vrate neizvesnost, pošto je gostujući tim smanjio na 77:75.

U ključnim trenucima domaćini su ipak ostali pribrani. Flin i Avramović nisu iskoristili otvorene prilike za šut, dok je Talić odigrao važnu ulogu u završnici i pomogao Bosni da sačuva prednost i zabeleži vredan trijumf.

Pajps je predvodio pobednički tim sa 18 poena, dok je Golston upisao 17 poena i četiri skoka. Talić je meč završio sa 13, a Peri sa 12 poena.

U redovima Bahčešehira najefikasniji je bio Mateuš Ponitka sa 20 poena. Markiz Rid dodao je 15, Tajler Kavano 12, dok je Aleksa Avramović susret završio sa devet poena.