"ZNAO SAM DA ĆU PLATITI NAJVIŠU CENU" Vučić otkrio kroz šta je prošao zbog Srbije: Lavrov me je upozorio!

ALEKSANDAR Vučić otkrio je u emisiji „Prva tema“ na TV Prva da ga je ruski šef diplomatije Sergej Lavrov upozorio da mu pojedini međunarodni akteri nikada neće oprostiti diplomatsku borbu protiv rezolucije o Srebrenici.

Foto: printskrin TV Prva

Govoreći o deset dana koje je proveo u Njujorku, poručio je da je unapred znao koliko bi takva odluka mogla da ga košta, ali da je ipak izabrao taj put.

Istakao je da je upravo taj događaj ostavio ozbiljne posledice po njegov odnos sa pojedinim zapadnim političarima.

„Ostavio sam sve i deset dana se borio u Njujorku!“

– Oni znaju da sam tu akciju vodio lično. U Njujorku sam proveo deset dana, iako nisu bili laki događaji ovde, izborna kampanja je bila i sve. Ja sam se odrekao svega, ostao tamo deset dana – rekao je Vučić.

Govoreći o diplomatskoj borbi, izneo je i podatke o odnosu država koje su podržale rezoluciju i onih koje nisu glasale za nju.

– To je bila najteža moguća bitka u kojoj smo mi, za one koji su bili u sali, dobili 87 prema 84, a još je 19 njih koji su bili na našoj strani napustilo salu, od Izraela do Azerbejdžana – naveo je Vučić.

„To mi nikada neće oprostiti!“

Vučić je zatim pomenuo tadašnju nemačku diplomatkinju Analenu Berbok i izjavio da smatra da mu njegov angažman neće biti oprošten.

– Oni to da oproste, Analena Berbok to da mi oprosti, to je nemoguće – rekao je.

Potom se prisetio upozorenja Sergeja Lavrova.

– Sergej Lavrov je posle toga rekao, i to javno: „Aleksandar Vučić zna i mora da zna da mu ovo nikada neće oprostiti i da će ga ovo skupo koštati“ – izjavio je.

„Izabrao sam taj put i znao kakvu ću cenu platiti!“

Vučić je poručio da je bio svestan mogućih političkih posledica.

– Ja sam to znao još tada. Ja sam izabrao taj put znajući šta će sve biti i da ću morati da platim najvišu cenu za to – naglasio je.