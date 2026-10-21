Politika

"NISMO ČULI ODGOVORE" Vučić o programu "Studentske liste": Oni žele da uvedu sankcije Rusiji i priznaju tzv. Kosovo

В.Н.

21. 10. 2026. u 21:56

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PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić istakao je da se predstavnici "Studentske liste" još nisu oglasili po pitanju uvođenja sankcija, iako je svima jasno da će ih oni uvesti ukoliko dođu na vlast.

НИСМО ЧУЛИ ОДГОВОРЕ Вучић о програму Студентске листе: Они желе да уведу санкције Русији и признају тзв. Косово

Foto: Printscreen

- Nismo čuli nikakve odgovore, ni na pitanje hoće li uvoditi sankcije Rusiji, a svi znamo da hoće, i oni znaju, zato izbegavaju odgovor. Isti je slučaj bio i sa pitanjem jesmo li počinili genocid u Srebrenici ili ne, isti je slučaj i sa Kosovom i Metohijom. Oni čak toliko ne razumeju situaciju na Kosovu i Metohiji da su se hvalili. Dakle, oni nemaju ni jednog kandidata sa Kosova i Metohije na svojoj listi, ni jednog. Ni jednog čoveka koji živi na Kosovu i Metohiji oni nemaju. Ali ste rekli da su oni jedini imali kampanju— Ali su oni rekli ono što je najgluplje, kažu da su imali kampanju. Jedino je njima Kurti dozvolio, Kurti im dao svu pomoć, svu logistiku. Oni ništa ne razumeju, oni ne znaju kakva je situacija na Kosovu i Metohiji, i ko vam daje dozvolu da uđete, da izađete, i tako dalje. Zašto su oni krivi? Jer smo još 2008. oni proglasili, samoproglasili, sopstvenu nezavisnost koju mi nismo i nećemo priznati. Ali hoću da vam kažem da oni čak ne znaju ni stvarne, ni realne prilike na Kosovu i Metohiji, jer time se niko ne bi ponosio, time bi se svi stideli, ali šta da radite. Koje god drugo pitanje da im postavite, odgovora nema. Zašto nisi išao na duel sa Vučićem, imao sam pametnija posla. Ko je vršio nasilje? Evo, vidite kako ja hodam, pa kako hoda, stabilno hoda. I vi stanete, i dođe vam ponekad da se smejete sebi, i pitate se da li je moguće da ovi ljudi treba da predstavljaju bilo kakvu vlast u budućnosti - naveo je i dodaje:

-Oni ne znaju razliku između Kosovaca i Kosovara, oni ne znaju razliku, oni ne znaju ama baš ništa o Kosovu i Metohiji, osim što znaju da bi oni sve bolje. Šta bi tačno bolje? Niti razumeju, niti im pada na pamet da to istražuju 

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