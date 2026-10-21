VUČIĆ: Studentsku listu su podržali i Nataša Kandić i Aljbin Kurti i Milo Đukanović

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić izjavio je večeras u emisiji "Prva tema" da dođu ta vremena kada nije važno ni šta ste uradili ni koliko ste uradili, jer je neko iz strane službe obavljao taj posao ogromnog ulaganja u ovu zemlju protiv naše zemlje, i želeći da baš takvi dođu na vlast, koji će da budu poslušni.