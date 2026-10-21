Politika

VUČIĆ: Studentsku listu su podržali i Nataša Kandić i Aljbin Kurti i Milo Đukanović

В. Н.

21. 10. 2026. u 22:02

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PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, u emisji Prva Tema na TV Prva, kazao je da su Studentsku listu su podržali i Nataša Kandić i Aljbin Kurti i Milo Đukanović.

ВУЧИЋ: Студентску листу су подржали и Наташа Кандић и Аљбин Курти и Мило Ђукановић

Foto: TV Prva

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