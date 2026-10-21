VUČIĆ UPOZORIO: Evropa se sprema za rat sa Rusijom, ne želim da Srbija bude deo tog sukoba

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić gost je emisije "Prva tema" na Prvoj televiziji.

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- Ja sam imao jedan težak intervju sa gospođom Sobčak, i primetili ste, iako je ona očekivala da govorim loše o predsedniku Zelenskom, nisam to radio. Očekivala je i neke druge stvari koje se nisu ispunile, ali ja nisam mogao da ne kažem punu istinu o onome što vidim kao ključne uzroke. Na kraju se to suštinski svodi na to što ste vi rekli, ali ja ih vidim najmanje tri, a vidim i četvrti. Jedan je odnos prema Ruskoj Federaciji i Narodnoj Republici Kini, posebno prema Ruskoj Federaciji. Naravno, njima se ne dopadaju kineske investicije, kao što je Andreja rekla, jer Kina napreduje ogromnom brzinom. Ljudi kod nas imaju emotivni odnos prema Rusiji, i neretko prenebregnu i zaborave Kinu. Kina je najveća briga zapadnog sveta, jer Kina najbrže napreduje. Kinu ne mogu da zaustave ni u veštačkoj inteligenciji, ni u robotizaciji, ni u čipovima. I dalje je Amerika za nijansu ispred, da kažem, u tome, i ni u čemu više. Kina ima AEVA Tiger, oni strahovito napreduju, žele da se vrate na mesto broj jedan gde su bili pre 350 godina, dakle, i neće odustati od toga - rekao je Vučić.

- I nezaustavljivi su. U okviru te prve tačke, naročito emocionalno, oni doživljavaju naš odnos prema Rusiji, i oni kažu: "Neće nas mala Srbija zavitlavati, neće mala Srbija kad mi to ne damo velikoj Rumuniji, velikoj Poljskoj, velikoj Španiji, velikoj Italiji, i ne znam ni ja kome. " Neće nas mala Srbija zavitlavati koja čak nema ni pare iz evropskih fondova, niti bilo šta, da nam ona vodi svoju samostalnu i suverenu politiku, i da ona donosi odluku da može da se leti za Moskvu, da može da se leti za Soči, da može da se leti za Peterburg, i obrnuto, da nam prkose na svim forumima, i da su nam oni kamičak u cipeli u Evropi koja se priprema za buduće ratno stanje sa Ruskom Federacijom. Jer ja ne želim da Srbija bude deo tog rata, i ne bih dozvolio da Srbija bude deo tog rata. Što bi to njima bilo potrebno? Naravno da im to smeta. Hoće da dovedu svoje poslušnike, hoće da dovedu one koji će da budu tapšani po ramenu, i biće oduševljeni svi. Podsetiću vas kako je to izgledalo u Severnoj Makedoniji, tada Makedoniji, kada je Zaev došao na vlast, to je bilo svetsko čudo i sve drugo, i završilo se time što je Makedonija promenila svoje ime, a da nije ništa dobila. Dakle, samo hoću da vam— i to ne mislim ni da je on hteo, ni da je on želeo, nego da vam samo kažem - Kaže Vučić.