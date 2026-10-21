HITNO SE OGLASIO TEHERAN: Nema predaje - Ako je Tramp iskren, mora da se pridržava naših uslova
MINISTAR spoljnih poslova Irana Abas Arakči izjavio je danas da će sve biti u redu ako Sjedinjene Američke Države budu postupale po uslovima Teherana.
- Naš odgovor je jasan, dali smo naš plan Sjedinjenim Državama. Ako su iskreni u vezi sa napretkom pregovora i otvaranjem Ormuskog moreuza, trebalo bi da postupaju po našim uslovima kako bi sve bilo u redu - rekao je Arakči, prenosi Tasnim.
Kako je dodao, "veoma je jasno da se Iran neće predati".
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
UDARNA GRUPA NOSAČA AVIONA NA PUTU: Tramp opet steže obruč oko Irana
21. 10. 2026. u 10:49
PAD OD 10 ODSTO: Cena nafte niža zbog nade u nastavak pregovora SAD i Irana
20. 10. 2026. u 22:11
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)