HITNO SE OGLASIO TEHERAN: Nema predaje - Ako je Tramp iskren, mora da se pridržava naših uslova

MINISTAR spoljnih poslova Irana Abas Arakči izjavio je danas da će sve biti u redu ako Sjedinjene Američke Države budu postupale po uslovima Teherana.

foto: Dirgantara / Alamy / Profimedia

- Naš odgovor je jasan, dali smo naš plan Sjedinjenim Državama. Ako su iskreni u vezi sa napretkom pregovora i otvaranjem Ormuskog moreuza, trebalo bi da postupaju po našim uslovima kako bi sve bilo u redu - rekao je Arakči, prenosi Tasnim.

Kako je dodao, "veoma je jasno da se Iran neće predati".

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja