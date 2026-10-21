Svet

HITNO SE OGLASIO TEHERAN: Nema predaje - Ako je Tramp iskren, mora da se pridržava naših uslova

P. Đurđević

21. 10. 2026. u 14:08

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MINISTAR spoljnih poslova Irana Abas Arakči izjavio je danas da će sve biti u redu ako Sjedinjene Američke Države budu postupale po uslovima Teherana.

ХИТНО СЕ ОГЛАСИО ТЕХЕРАН: Нема предаје - Ако је Трамп искрен, мора да се придржава наших услова

foto: Dirgantara / Alamy / Profimedia

- Naš odgovor je jasan, dali smo naš plan Sjedinjenim Državama. Ako su iskreni u vezi sa napretkom pregovora i otvaranjem Ormuskog moreuza, trebalo bi da postupaju po našim uslovima kako bi sve bilo u redu - rekao je Arakči, prenosi Tasnim.

Kako je dodao, "veoma je jasno da se Iran neće predati".

(Tanjug)

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