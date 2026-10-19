PRIZORI IZ PAKLA, HUTI BALISTIČKIM RAKETAMA DEMOLIRALI VOJNI KAMP: Ubijeno preko 50 vojnika, više od 200 ranjeno (UZNEMIRIJUĆI SNIMCI)

VIŠE od 50 ljudi poginulo je, a više od 200 je ranjeno kada su jemenski Huti balističkim raketama pogodili vojni kamp u provinciji Šabva, bogatoj energetskim resursima, saopštili su u ponedeljak zvaničnici i vojni izvori.

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Ovo je najsmrtonosniji napad u poslednjih nekoliko nedelja, u trenutku kada su se borbe između Huta, koje podržava Iran, i međunarodno priznate vlade Jemena, koju podržava Saudijska Arabija, intenzivirale nakon propasti višegodišnjeg primirja.

- Poginulo je više od 53 regruta, dok je više od 200 ranjeno“, saopštile su vlasti provincije Šabva, navodeći da je reč o novim pripadnicima snaga unutrašnje bezbednosti koji su se nalazili na obuci.

UPDATE: Ballistic missiles struck the Saudi-backed Al-Alam military training camp in Shabwa, Yemen, killing 18 to 25 soldiers. The strike disrupts a training site for coalition troops, highlighting the ongoing risk to government hubs in Yemen. #Yemen https://t.co/hONeBXQZAQ https://t.co/SuffnivaRy — WW3 Watchtower (@WW3Watchtower) October 19, 2026

Pokrajinska vlada Šabve saopštila je da je broj poginulih preliminaran i da bi mogao da poraste. Regruti su se obučavali za službu u snagama unutrašnje bezbednosti.

- Ovaj krvavi i podmukli napad bio je usmeren na nove regrute koji su se nalazili u fazi obuke i pripreme. On predstavlja izuzetno ozbiljnu vojnu eskalaciju i otvorenu agresiju na bezbednost i stabilnost provincije Šabva - navodi se u saopštenju.

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