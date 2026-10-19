Svet

DOBRODOŠLI U TREĆI SVETSKI RAT: Tramp baca na Iran "majku svih bombi", odgovor Teherana biće razarajući

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

19. 10. 2026. u 23:22

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp otkrio je kako SAD razmatraju bacanje "majki svih bombi" na teritoriju Irana,

ДОБРОДОШЛИ У ТРЕЋИ СВЕТСКИ РАТ: Трамп баца на Иран мајку свих бомби, одговор Техерана биће разарајући

Foto: AI generated

 - Majka svih bombi. Nije to potpuno nuklearna bomba. Ne potpuno. To je velika bomba, da - rekao je Donald Tramp u jednom intervjuu.

Iranski profesor Mohamed Marandi tvrdi da bi ovakav akt bio zločin protiv čovečnosti, ali da je mnogo gore ono što bi Iran uradio u odmazdi.

Trampova ideja je da bi "majka svih bombi" bila efikansa protiv iranskih podzemnih baza, u kojima se, između ostalog, proizvodi najsavremenije i najrazornije naoružanje.

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