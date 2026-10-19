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FRANCUSKA UVODI DELIMIČNI POLICIJSKI ČAS? Oglasio se Lekornu posle hitnog sastanka

В.Н.

19. 10. 2026. u 13:34

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FRANCUSKI premijer Sebastijen Lekornu zatražio je od regionalnih vlasti da u ponedeljak uveče uvedu policijski čas u pojedinim gradovima Francuske.

ФРАНЦУСКА УВОДИ ДЕЛИМИЧНИ ПОЛИЦИЈСКИ ЧАС? Огласио се Лекорну после хитног састанка

Foto: Tanjug/Julien de Rosa/Pool Photo via AP)

Ove mere, za koje je precizirao da će biti "delimične i lokalizovane", imaju za cilj zaštitu privrednih i trgovinskih objekata nakon što su demonstracije tokom vikenda prerasle u jedno od najgorih uličnih nasilja u poslednjih nekoliko godina.

Nakon hitnog sastanka međuministarskog kriznog štaba sa najvišim zvaničnicima, Lekornu je stao u odbranu policijskih službenika i poručio da vlada "nema šta da krije".

Istakao je da su neredi bili organizovani na do sada nezabeležen način - tokom dana pod vođstvom ekstremne levice koja je pokušala da unese haos u zemlju, a u večernjim satima kroz talas opšteg kriminala.

- U subotu, uprkos scenama žestokog nasilja i velikoj materijalnoj šteti, niko nije poginuo, i to je pravo čudo koje treba ponavljati. To takođe pokazuje da su snage reda radile svoj posao u izuzetno teškim okolnostima i u okviru važeće doktrine - izjavio je premijer, dodavši da je pitanje eventualne promene te doktrine tema o kojoj želi da razgovara sa političkim partijama, pišu francuski mediji.

"Prava francuska šizofrenija"

Lekornu je takođe osudio politizaciju policije u jeku priprema za predsedničke izbore, nazvavši kontradiktorne stavove javnosti "pravom francuskom šizofrenijom".

- Već tri nedelje nam objašnjavaju da policija ubija i ranjava, a poslednja dva dana nas pitaju šta to policija radi. Ne sme biti instrumentalizacije snaga reda u izbornoj debati - poručio je francuski premijer.

Poručivši da je neophodan oštar krivičnopravni odgovor na ulično nasilje, francuski premijer je najavio da „masovna pravosudna operacija počinje danas”, zaključio je Lekornu.

(Kurir)

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