Svet

OSLOBOĐEN I OMELJNIK: Novi uspeh ruskih trupa u Zaporoškoj oblasti

В.Н.

19. 10. 2026. u 13:23

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RUSKA vojska je oslobodila Omeljnik u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

ОСЛОБОЂЕН И ОМЕЉНИК: Нови успех руских трупа у Запорошкој области

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Jedinice grupe trupa "Sever" neutralisale su više od 230 vojnika i uništile 26 vozila i samohodni artiljerijski sistem "bogdan".

Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su 240 vojnika i uništile sedam borbenih oklopnih vozila, 25 vozila i dva oruđa poljske artiljerije.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su 230 vojnika i uništile tri borbena oklopna vozila, samohodni artiljerijski sistem "akacija" i 20 vozila.

Jedinice grupe trupa "Centar" eliminisale su 345 vojnika i uništile dva oklopna transportera, osam borbenih oklopnih vozila, sedam vozila, dva oruđa poljske artiljerije i dve stanice za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Istok" eliminisale su više od 165 vojnika i uništile borbeno oklopno vozilo i pet vozila.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su 25 vojnika i uništile tenk, 18 vozila i dve stanice za radio-elektronsku borbu.

Sistemi PVO oborili su 405 bespilotnih letelica.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

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