RUSKA SEKIRA RASCEPALA UKRAJINSKU LOGISTIKU! Razneto skladište „Nove pošte“ i brod sa vojnim teretom
Oružane snage Rusije su tokom noći izvele grupne napade dronovima na ukrajinske logističke centre i luke, kao i na brodove koji se koriste u interesima Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
Prema podacima ministarstva, pogođen je logistički centar "Nova pošta" u gradu Rovno, gde je skladišten i distribuiran teret dvostruke namene, uključujući komponente za bespilotne letelice dugog i srednjeg dometa.
Osim toga, u tranzitu je pogođen teretni brod koji je prevozio vojni i teret dvostruke namene, 30 kilometara istočno od luke "Odesa".
Ministarstvo spoljnih poslova Ruske Federacije saopštilo je ranije da je kijevski režim tokom leta eskalirao napade na obalsku transportnu i logističku infrastrukturu i civilne brodove u Azovsko-crnomorskom području uz pomoć dronova i obaveštajnih podataka koje dobija od NATO-a i EU.
Ruske snage u tim uslovima ulažu napore da osiguraju bezbednost plovidbe, a njihove akcije će se nastaviti sve dok se bezbednosne pretnje projektovane u Azovsko-crnomorskom području potpuno ne eliminišu, poručili su u ministarstvu.
(RT Balkan)
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