PROTESTI I U KIJEVU: Demonstranti zahtevaju ostavku Klička
STOTINE građana okupile su se danas ispred zgrade Gradskog veća u Kijevu, zahtevajući ostavku gradonačelnika Vitalija Klička, koga kritikuju zbog, kako navode, neadekvatn ih priprema za predstojeću zimu i lošeg upravljanja gradom.
Demonstranti su u centru Kijeva uzvikivali "Kijev bez Klička", a protest je trajao duže od dva sata, preneo je Kijev independent.
Među glavnim razlozima za nezadovoljstvo građana su pripreme za zimu u uslovima ruskih napada na ukrajinsku kritičnu infrastrukturu, kao i problemi u obezbeđivanju pouzdanog snabdevanja osnovnim komunalnim uslugama i odgovarajućih skloništa.
Na transparentima demonstranata pisalo je "Gde su skloništa?", "Ostavka" i "12 godina neodgovornosti".
Pojedini učesnici protesta ironično su pozivali Klička da napusti Kijev, aludirajući na njegov nedavni savet stanovnicima da razmotre mogućnost preseljenja zbog očekivane teške zime.
Kličko je na funkciji gradonačelnika Kijeva više od 12 godina.
Protest je održan u trenutku kada Rusija pojačava napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, dok se ukrajinske vlasti pripremaju za zimski period i moguće poremećaje u snabdevanju energijom, navodi ukrajinski portal.
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