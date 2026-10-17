SEVERNA KOREJA TESTIRALA NOVO ORUŽJE: Veštačka inteligencija navodi torpeda na ciljeve

SEVERNA Koreja uspešno je sprovela podvodno testiranje novog torpednog sistema koji koristi veštačku inteligenciju za otkrivanje i navođenje na ciljeve, saopštila je severnokorejska državna novinska agencija KCNA.

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Testiranje, sprovedeno u četvrtak, imalo je za cilj proveru tehnoloških unapređenja, a predstavlja značajan korak u razvoju severnokorejske ratne mornarice, navodi agencija, prenosi Rojters.

Prema navodima KCNA, ispitana je i nova pogonska tehnologija, razvijana tokom više od 180 testiranja u proteklih pet godina.

Novi brzi torpedo opremljen je sistemom preciznog navođenja koji koristi veštačku inteligenciju za prepoznavanje ciljeva i usmeravanje oružja ka njima.

(RT Balkan)

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