Svet

SEVERNA KOREJA TESTIRALA NOVO ORUŽJE: Veštačka inteligencija navodi torpeda na ciljeve

T.J.

17. 10. 2026. u 12:35

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SEVERNA Koreja uspešno je sprovela podvodno testiranje novog torpednog sistema koji koristi veštačku inteligenciju za otkrivanje i navođenje na ciljeve, saopštila je severnokorejska državna novinska agencija KCNA.

СЕВЕРНА КОРЕЈА ТЕСТИРАЛА НОВО ОРУЖЈЕ: Вештачка интелигенција наводи торпеда на циљеве

Foto:Stephen Rohan / Alamy / Profimedia

Testiranje, sprovedeno u četvrtak, imalo je za cilj proveru tehnoloških unapređenja, a predstavlja značajan korak u razvoju severnokorejske ratne mornarice, navodi agencija, prenosi Rojters.

Prema navodima KCNA, ispitana je i nova pogonska tehnologija, razvijana tokom više od 180 testiranja u proteklih pet godina.

Novi brzi torpedo opremljen je sistemom preciznog navođenja koji koristi veštačku inteligenciju za prepoznavanje ciljeva i usmeravanje oružja ka njima.

(RT Balkan)

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