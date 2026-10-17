Košarka

Đorđević gazi sve pred sobom: Bahčešehir i dalje bez poraza, solidni Avramović i Mitrović

У. Ћ.

17. 10. 2026. u 16:51

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Sedam pobeda iz isto toliko utakmica ostvario je tim srpskog stručnjaka u novoj sezoni.

Ђорђевић гази све пред собом: Бахчешехир и даље без пораза, солидни Аврамовић и Митровић

Credit: Murat Yuce/PS Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Bahčešehir nastavlja da melje rivale na dva fronta, a novi uspeh ekipe Aleksandra Saše Đorđevića stigao je na gostovanju Bursi, gde je slavio sa 90:80.

Turski tim tako je zadržao maksimalan učinak u dosadašnjem delu sezone. U domaćem prvenstvu ima četiri pobede iz isto toliko utakmica i jedina je neporažena ekipa, dok je u Evrokupu upisao još tri trijumfa, čime je stigao do ukupnog skora 7-0.

Među zapaženijim pojedincima bili su i srpski košarkaši Aleksa Avramović i Luka Mitrović. Bek reprezentacije Srbije postigao je devet poena, sve iza linije 6,75 metara, uz šut za tri poena 3/6. Mitrović je za nešto manje od deset minuta na parketu upisao pet poena i četiri skoka.

Napadački teret pobedničkog sastava poneli su Markis Rid, Malaki Flin i Kenan Sipahi. Rid je završio susret sa 15 poena, Flin je dodao 14 uprkos skromnom šutu iz igre 3/12, dok je Sipahi upisao 11 poena, tri skoka i četiri asistencije.

Doprinos pobedi dao je i nekadašnji košarkaš Partizana Matiuš Ponitka, koji je meč okončao sa osam poena, tri skoka i četiri asistencije.

Bahčešehir je otpor Burse slomio u poslednjoj četvrtini, kada je napravio razliku koja se pokazala nedostižnom za domaćina. Đorđevićev tim tako je nastavio savršen početak sezone i u Turskoj i u Evrokupu, a narendu utakmicu igraju u Sarajevu protiv Bosne u četvrtom kolu drugog najjačeg evropskog takmičenja. Zatim sledi okršaj sadašnjeg i bivšeg selektora Srbije, pošto će se 24. oktobra Bahčešehir dočekati Bešiktaš Dušana Alimpijevića.

Standings provided by Sofascore

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