"Bomba" na San Siru: Viktor Đokereš uskoro saigrač sa Strahinjom Pavlovićem?
Mogla bi da da eksplodira "prava bomba" na San Siru.
Naime, napadač Arsenala Viktor Đokereš sve je nezadovoljniji svojim statusom u redovima tobdžija, pa bi uskoro mogao da promeni klub.
Prema navodima engleskih i italijanskih medija, Đokereš je sve nezadovoljniji svojom situacijom u Arsenalu i odlučan je da u januaru pronađe novi klub.
Prema pisanju portala "TeamTalk" i "Kalčomerkato", Đokereš je navodno odlučan u nameri da ode iz Londona već u januaru, dok je glavno pitanje gde bi mogao da nastavi karijeru.
Najveće interesovanje su pokazali italijanski velikani Juventus i Milan.
Šveđanin nema lošu statistiku od kad je došao u London, na 37 mečeva postigao je 14 golova, ali Arteta mu daje sve manje minuta što bivšeg igrača Sportinga čini nezadovoljnim.
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