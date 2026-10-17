Fudbal

"Bomba" na San Siru: Viktor Đokereš uskoro saigrač sa Strahinjom Pavlovićem?

Filip Milošević

17. 10. 2026. u 16:35

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Mogla bi da da eksplodira "prava bomba" na San Siru.

Бомба на Сан Сиру: Виктор Ђокереш ускоро саиграч са Страхињом Павловићем?

FOTO: Tanjug/AP/Kin Cheung

Naime, napadač Arsenala Viktor Đokereš sve je nezadovoljniji svojim statusom u redovima tobdžija, pa bi uskoro mogao da promeni klub.

Prema navodima engleskih i italijanskih medija, Đokereš je sve nezadovoljniji svojom situacijom u Arsenalu i odlučan je da u januaru pronađe novi klub.

Prema pisanju portala "TeamTalk" i "Kalčomerkato", Đokereš je navodno odlučan u nameri da ode iz Londona već u januaru, dok je glavno pitanje gde bi mogao da nastavi karijeru.

Najveće interesovanje su pokazali italijanski velikani Juventus i Milan.

Šveđanin nema lošu statistiku od kad je došao u London, na 37 mečeva postigao je 14 golova, ali Arteta mu daje sve manje minuta što bivšeg igrača Sportinga čini nezadovoljnim.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEPRIJATNO! Voditelj rešetao Trampovu novu portparolku, ona priznala: Istina je, pala sam, ali...
Svet

0 0

NEPRIJATNO! Voditelj rešetao Trampovu novu portparolku, ona priznala: "Istina je, pala sam, ali..."

NOVA portparolka Bele kuće Kejti Zaharija priznala je da je pala na pravosudnom ispitu, a pitanja o njenim pravnim kvalifikacijama se gomilaju. U neobično kritičnom intervjuu u četvrtak, voditelj Foks njuza, Šon Heniti, pitao je Zahariju da li je položila pravosudni ispit. Odgovorila je da nije, a nakon dodatnih pitanja priznala je da ga nije pokušala ponovo polagati.

16. 10. 2026. u 14:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - Ona sa mnom nikad ne bi igrala

SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - "Ona sa mnom nikad ne bi igrala"