GORI JELISEJSKA PALATA: Makron postavio Marin le Pen na mesto: "Zbog tvojih bolesnih ideja poginuće Evropa!"

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron u petak je oštro kritikovao liderku krajnje desnice Marin le Pen.

Foto: Tanjug/AP Photo/Philippe Magoni, Pool

On je reagovao na njene nedavne izjave o planiranom smanjenju francuske pomoći Ukrajini i smanjenju doprinosa budžetu Evropske unije, o ovome je izvestila agencija AFP.

- Zapanjuuje me nedostatak skromnosti kada pojedini ljudi govore kao da su već na funkciji - rekao je Makron novinarima nakon pregovora lidera EU u Briselu, ne imenujući direktno Le Penovu.

- Pokažimo poštovanje prema muškarcima i ženama u Francuskoj. Oni će glasati. Ostanite skromni - apelovao je francuski predsednik.

Francusku sledeće godine očekuju predsednički izbori, oni će se najverovatnije održati u dva kruga, u aprilu i maju.

Makron će nakon ovih izbora definitivno napustiti Jelisejsku palatu, s obzirom na to da je već odslužio dva uzastopna mandata, što je maksimum određen ustavom.

Prema istraživanjima javnog mnjenja, Marin le Pen ima osetno vođstvo među kandidatima za predsedničke izbore.

Ona je proteklih dana predstavila svoje planove za zemlju, najavivši, između ostalog, da će, ukoliko postane predsednica, Francuska u roku od šest meseci ograničiti finansijsku pomoć Ukrajini.

Makron je u reakciji na ovo upozorio da bi takav potez ozbiljno ugrozio bezbednost Evrope.

- Oni koji govore da bi trebalo da prestanemo da podržavamo Ukrajinu i zaustavimo njeno finansiranje, odriču se bezbednosti Evrope, a pre svega bezbednosti francuskih građana - upozorio je Makron.

- Nećemo napustiti Ukrajinu i Ukrajince, jer je reč o ratu u kom Ukrajina pruža otpor ruskoj agresiji - izjavio je Makron na konferenciji za novinare posle samita EU u Briselu.

Povodom "nejasnih stavova" pojedinih aktera, čime je očigledno aludirao na američkog predsednika Donalda Trampa, Makron je dodao da je "zadatak Evropljana da se drže svog kursa".

- Intenzivno radimo i na tome da pomognemo Ukrajini da ojača svoju sposobnost da se odupre ruskoj agresiji obezbeđivanjem satelitskih snimaka i sistema za rano upozoravanje, koji su Kijevu hitno potrebni - zaključio je francuski predsednik.

(Blic)

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