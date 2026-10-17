ISTORIJSKI ISKORAK KBC KOSOVSKA MITROVICA: Uspešno urađene prve dve operacije ugradnje veštačkog kuka (VIDEO)

U KLINIČKO-BOLNIČKOM centru Kosovska Mitrovica danas su prvi put urađene dve operacije ugradnje veštačkog kuka, a obe intervencije uspešno su završene.

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Operacije je izveo primarijus doktor Slađan Timotijević, načelnik ortopedije u KBC Bežanijska kosa, koji je poreklom sa Kosova.

Direktor KBC Kosovska Mitrovica Zlatan Elek rekao je da je ovo veliki dan ne samo za zdravstvo na Kosovu, već i za celu Srbiju, budući da je prvi put u ovoj ustanovi izvedena hirurška intervencija ugradnje endoproteze kuka.

Kako je naveo, to je rezultat dobre saradnje između KBC Bežanijska kosa, na čelu sa direktorkom Marijom Zdravković, i KBC Kosovska Mitrovica.

- Da bismo došli do svega ovoga, imali smo velika ulaganja. Koristim priliku da zahvalim Ministarstvu zdravlja, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje i Kancelariji za KiM, koji su obezbedili sredstva za nabavku kukova u iznosu od 11.139.390 dinara, kao i za kompletan sistem bez kog se ovo ne bi moglo ugraditi, u iznosu od 10.850.920 dinara. Obećali smo da će se sa ovakvom vrstom hirurških intervencija krenuti 17. oktobra i da od danas KBC Kosovska Mitrovica staje u red institucija koje će učestvovati u smanjenju liste čekanja u Srbiji za ugradnju proteze kuka - rekao je Elek.

Pacijenti će boraviti na novom odeljenju ortopedije, gde su sobe dvokrevetne i opremljene toaletima. Nakon uspešno završenih operacija, oporavak će nastaviti na odeljenju fizijatrije, koje je u potpunosti renovirano sredstvima Vlade Srbije.

Elek je naveo da je KBC Kosovska Mitrovica dobio i najsavremeniju angio-salu.

- KBC Kosovska Mitrovica dobio je najsavremeniju angio-salu, s obzirom na to da se radi o pacijentima kojima je neophodna hitna intervencija, a koji su morali ranije da idu u centralnu Srbiju. Očekujem da ćemo u toku ove godine ovde imati stručnjake koji će dolaziti iz naših najvećih zdravstvenih centara, sa kojima imamo odlične odnose. Sve ono što je rečeno je i urađeno, jer su naša najveća briga i interes da se borimo za zdravlje svakog našeg bolesnika na Kosovu i Metohiji - rekao je Elek.

Primarijus doktor Slađan Timotijević zahvalio je rukovodstvu KBC Kosovska Mitrovica na poverenju i pozivu da izvede ove složene intervencije.

- Ovo je jedna složena operacija. Ovde se ispunjavaju uslovi da se odradi jedna tako složena operacija. Imaju opremu, adekvatno su pripremili pacijente koje smo danas operisali. Imaju opremu u operativnom bloku, adekvatnu za izvođenje ovakve vrste hirurške intervencije, adekvatne implante, prostor na odeljenju je više nego zadovoljavajući, tako da mi je bila velika čast i zadovoljstvo da mogu da im pomognem danas, da mogu da im prenesem neka svoja znanja i iskustvo. Više od 30 godina radim ovaj posao. Nadam se da ćemo tu saradnju nastaviti za opšte dobro naroda koji gravitira ka ovoj bolnici, kako bi se lista ljudi koji očekuju ovu operaciju smanjila i kako bi oni na intervenciju stigli na vreme - rekao je Timotijević.

Zamenik direktora KBC Kosovska Mitrovica, doktor Dragiša Milović ocenio je da je današnji dan značajan za mitrovačku ortopediju i ovu zdravstvenu ustanovu, jer su prvi put izvedene dve operacije ugradnje totalne endoproteze kuka.

- To su vrlo teške i delikatne operacije. Od postojanja ortopedije, više od 30 godina, dočekali smo da ovako eminentan stručnjak dođe i pomogne, a pre toga su naši ortopedi bili na Bežanijskoj kosi i usavršili su tu metodu. Ja se iskreno nadam da će nakon ugradnje proteze kuka sledeći korak biti ugradnja endoproteze kolena i da ćemo tako zaokružiti priču kada je u pitanju KBC u Kosovskoj Mitrovici, odnosno ortopedija. Naši pacijenti sa prostora KiM za takvu vrstu intervencija više neće morati da idu u druge centre poput Beograda, Niša ili Kragujevca. Lista čekanja će se smanjiti. Ovo je najbolji primer i dokaz koliko država Srbija ulaže u ove prostore. KBC se rekonstruiše na radost svih nas koji živimo ovde i naših pacijenata - poručio je Milović.

Ministarstvo zdravlja: Naš cilj je da svaki pacijent na KiM ima kvalitetnu i savremenu zdravstvenu zaštitu

- Ovaj izuzetno značajan medicinski poduhvat predstavlja veliki iskorak ne samo za KBC Kosovska Mitrovica, već i za celokupan zdravstveni sistem Republike Srbije, a posebno za zdravstvene ustanove na prostoru Kosova i Metohije - naveo je ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar i istakao da je danas veliki i istorijski dan za srpsko zdravstvo na Kosovu i Metohiji.

Kako je navedeno, operativne zahvate izveo je primarijus dr Slađan Timotijević, uz asistenciju lekara specijalista KBC Kosovska Mitrovica, čime su postavljeni temelji za dalji razvoj ovog segmenta ortopedske hirurgije u toj ustanovi.

Ističe se da se uvođenjem ove složene ortopedske procedure u redovan rad KBC Kosovska Mitrovica stvaraju uslovi za značajno smanjenje lista čekanja, brže i efikasnije lečenje pacijenata, kao i veću dostupnost savremenih medicinskih procedura stanovništvu ovog područja.

- Realizacija ovog izuzetno važnog poduhvata omogućena je zahvaljujući snažnoj podršci i značajnim finansijskim ulaganjima Vlade Republike Srbije a kao rezultat politike i vizije Aleksandra Vučića - dodaje se u saopštenju.

Ukazuje se da je poseban značaj u realizaciji ovog projekta imala izuzetna stručna i institucionalna saradnja Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica i Kliničko-bolničkog centra „Bežanijska kosa“, koja, kako se ističe, predstavlja primer zajedničkog delovanja zdravstvenih ustanova u interesu pacijenata.

Kako se naglašava, ovo nije samo veliki uspeh medicinske struke već i jasan pokazatelj da se kontinuiranim ulaganjem u zdravstvenu infrastrukturu, savremenu medicinsku opremu, stručno usavršavanje i saradnju zdravstvenih ustanova mogu ostvariti rezultati od nemerljivog značaja za građane.

- Naš cilj ostaje jasan - da svaki pacijent na Kosovu i Metohiji ima dostupnu, kvalitetnu i savremenu zdravstvenu zaštitu, uz kontinuirano unapređenje medicinskih usluga i jačanje kapaciteta naših zdravstvenih ustanova - navedeno je u saopštenju.

Dodaje se da današnji dan predstavlja važnu prekretnicu i snažan podstrek za sve buduće korake u razvoju srpskog zdravstva na Kosovu i Metohiji.

Realizacija projekta sprovedena je u saradnji KBC Kosovska Mitrovica sa Ministarstvom zdravlja, Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje i Kancelarijom za Kosovo i Metohiju, u okviru opsežne rekonstrukcije najveće zdravstvene ustanove u kojoj se leče Srbi sa Kosova.

(Kosovo Onlajn)