Politika

KAKAV BLAM U NOVOM SADU: Blokaderi tvrdili da je skup generisao AI, pa ispali smešni pred celom Srbijom!

24седам

17. 10. 2026. u 15:33

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NAKON što ih je zaprepastila slika sa masovnog skupa liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" u Novom Sadu, na kom se okupilo preko 110.000 ljudi, novosadski blokaderi doživeli su potpuni fijasko na mrežama.

КАКАВ БЛАМ У НОВОМ САДУ: Блокадери тврдили да је скуп генерисао АИ, па испали смешни пред целом Србијом!

24sedam

U panici su počeli da tvrde kako je fotografija sa skupa generisana veštačkom inteligencijom jer na njoj navodno fali spomenik Svetozaru Miletiću.

Međutim, ubrzo su se brutalno osramotili jer spomenik stoji tačno tamo gde se nalazi decenijama - usred mase na Trgu slobode i jasno je vidljiv svakome ko makar malo poznaje sopstveni grad!

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