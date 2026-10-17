"DIZELSKI SPORAZUM JE JAČI OD SANKCIJA" Puškov otkrio pravu istinu zašto je Tramp odustao od udara na Rusiju

ODLUKA američkog predsednika Donalda Trampa da suspenduje primenu novih sankcija protiv Rusije logičan je nastavak dogovora o isporukama ruskog dizel goriva, ocenio je ruski senator Aleksej Puškov.

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- Trampov ukaz o odustajanju od primene "paklenih sankcija" protiv Rusije logičan je nastavak "dizelskog sporazuma" - napisao je Puškov na Telegramu.

Prema njegovim rečima, nemoguće je istovremeno kupovati naftu i naftne derivate od Rusije i uvoditi sankcije protiv nje i zemalja koje kupuju rusku naftu.

- Tramp, kojem se često zamera nedoslednost, u ovom slučaju je potpuno dosledan, bar u sadašnjoj fazi - zaključio je Puškov.

Američki predsednik Donald Tramp je novim ukazom odustao od primene sankcija protiv ruskih zvaničnika, banaka i organizacija, predviđenih novim zakonom o sankcijama protiv Rusije.

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