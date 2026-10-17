Svet

"DIZELSKI SPORAZUM JE JAČI OD SANKCIJA" Puškov otkrio pravu istinu zašto je Tramp odustao od udara na Rusiju

Ivana Manić

17. 10. 2026. u 16:35

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ODLUKA američkog predsednika Donalda Trampa da suspenduje primenu novih sankcija protiv Rusije logičan je nastavak dogovora o isporukama ruskog dizel goriva, ocenio je ruski senator Aleksej Puškov.

ДИЗЕЛСКИ СПОРАЗУМ ЈЕ ЈАЧИ ОД САНКЦИЈА Пушков открио праву истину зашто је Трамп одустао од удара на Русију

foto: Kommersant Photo Agency / Sipa USA / Profimedia

- Trampov ukaz o odustajanju od primene "paklenih sankcija" protiv Rusije logičan je nastavak "dizelskog sporazuma" - napisao je Puškov na Telegramu.

Prema njegovim rečima, nemoguće je istovremeno kupovati naftu i naftne derivate od Rusije i uvoditi sankcije protiv nje i zemalja koje kupuju rusku naftu.

- Tramp, kojem se često zamera nedoslednost, u ovom slučaju je potpuno dosledan, bar u sadašnjoj fazi - zaključio je Puškov.

Američki predsednik Donald Tramp je novim ukazom odustao od primene sankcija protiv ruskih zvaničnika, banaka i organizacija, predviđenih novim zakonom o sankcijama protiv Rusije.

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