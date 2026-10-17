Gde je CRTA između političkog izveštavanja i osude?
CRTA tvrdi da su prava građana ugrožena, mediji neravnopravni, a svaka treća aktivnost liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ sporna.
Međutim, u samom izveštaju mnoge od tih tvrdnji označene su kao sumnje, procene i elementi mogućih zloupotreba, a ne kao pravosnažno utvrđene činjenice.
Da li je pred nama nepristrasno posmatranje izbora ili politička optužnica napisana pre nego što su institucije donele odluke?
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