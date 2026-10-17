Politika

Gde je CRTA između političkog izveštavanja i osude?

V.N.

17. 10. 2026. u 11:21

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CRTA tvrdi da su prava građana ugrožena, mediji neravnopravni, a svaka treća aktivnost liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ sporna.

Где је ЦРТА између политичког извештавања и осуде?

Foto: Printskrin

Međutim, u samom izveštaju mnoge od tih tvrdnji označene su kao sumnje, procene i elementi mogućih zloupotreba, a ne kao pravosnažno utvrđene činjenice.

Da li je pred nama nepristrasno posmatranje izbora ili politička optužnica napisana pre nego što su institucije donele odluke?

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