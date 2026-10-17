Politika

BRUKA I PROPALI PLAN OPOZICIJE! Milivojević tvrdio da Fico neće da dođe u Srbiju, on ih brutalno demantovao i podržao Vučića!

24седам

17. 10. 2026. u 15:34

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PREDSEDNIK Demokratske stranke Srđan Milivojević ponovo se propisno obrukao pred celom Srbijom.

БРУКА И ПРОПАЛИ ПЛАН ОПОЗИЦИЈЕ! Миливојевић тврдио да Фицо неће да дође у Србију, он их брутално демантовао и подржао Вучића!

24sedam

On je danima na društvenim mrežama širio priče kako slovački premijer Robert Fico ne želi da poseti Srbiju i kako je njegova poseta otkazana.

Ovim tvrdnjama pokušao je da stvori privid diplomatske izolacije, ali ga je stvarnost brutalno demantovala!

Premijer Fico je ranije napustio samit u Briselu kako bi podržao Aleksandra Vučića, što je raspršilo opozicione izmišljotine u samo jednom potezu!

Podsetimo, slovački premijer Robert Fico obratio se juče okupljenim građanima u Novom Sadu na veličanstvenom skupu i to na srpskom jeziku! 

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