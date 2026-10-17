BRUKA I PROPALI PLAN OPOZICIJE! Milivojević tvrdio da Fico neće da dođe u Srbiju, on ih brutalno demantovao i podržao Vučića!
PREDSEDNIK Demokratske stranke Srđan Milivojević ponovo se propisno obrukao pred celom Srbijom.
On je danima na društvenim mrežama širio priče kako slovački premijer Robert Fico ne želi da poseti Srbiju i kako je njegova poseta otkazana.
Ovim tvrdnjama pokušao je da stvori privid diplomatske izolacije, ali ga je stvarnost brutalno demantovala!
Premijer Fico je ranije napustio samit u Briselu kako bi podržao Aleksandra Vučića, što je raspršilo opozicione izmišljotine u samo jednom potezu!
Podsetimo, slovački premijer Robert Fico obratio se juče okupljenim građanima u Novom Sadu na veličanstvenom skupu i to na srpskom jeziku!
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