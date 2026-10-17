Politika

"PRED NAMA SU DVA PUTA" Vučić poslao snažnu poruku građanima pred izbore 25. oktobra (VIDEO)

T.J.

17. 10. 2026. u 10:50

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PRVI na listi za predsednika Vlade i nosilac liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, objavio je na svom Instagram profilu novi predizborni spot za parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar, uz poruku da su pred građanima dva puta i da odluku treba da donesu odgovorno.

ПРЕД НАМА СУ ДВА ПУТА Вучић послао снажну поруку грађанима пред изборе 25. октобра (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

- Pred nama su dva puta. Birajte odgovorno – zbog svoje porodice i budućnosti naše Srbije - napisao je Vučić.

Uz ovaj status objavio je i novi spot svoje liste, u kojem su predstavljeni put koji zastupa Vučićeva lista i alternativni politički pravac, koji se u videu dovodi u vezu sa "Studentskom listom" i opozicionim listama.

Autori spota otvaraju niz pitanja o budućoj spoljnoj i bezbednosnoj politici Srbije, uključujući odnose sa Istokom i Zapadom, članstvo u NATO-u, vojnu neutralnost, Kosovo i Metohiju i odnos prema Rusiji.

U spotu se pominju i moguće sankcije Rusiji, odlazak srpskih državnika na proslavu hrvatske vojne akcije "Oluja", kao i pitanje hormonskih terapija za promenu pola kod dece.

Kroz ova pitanja, video nastoji da predstavi izbor između dve različite političke vizije budućnosti Srbije i pozove građane da pažljivo razmisle o tome kome će ukazati poverenje.

Poruka kojom se spot završava glasi:

- Tako da, ja idem putem koji dobro znam. Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija.

Vučić je objavom pozvao građane da, kako je naveo, odgovorno biraju zbog svojih porodica i budućnosti zemlje.

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