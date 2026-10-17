Politika

STUDENTI IZ SRPSKE: Očekujemo odgovor studenata iz Srbije

В.Н.

17. 10. 2026. u 15:52

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UNIJA studenata Republike Srpske i Studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu saopštili su da očekuju jasno izjašnjavanje studentskih predstavnika i organizatora okupljanja u Srbiji o spornim porukama na njihovim skupovima u Novom Pazaru, kako bi se otklonile sumnje i sačuvalo međusobno povjerenje

СТУДЕНТИ ИЗ СРПСКЕ: Очекујемо одговор студената из Србије

foto: BN

Spremni smo na otvoren i argumentovan razgovor, uz uzajamno poštovanje. Studenti imaju pravo da govore o identitetu, pripadnosti i budućnosti svoje zajednice i da svoje stavove zastupaju dostojanstveno, uz poštovanje drugih - istaknuto je u saopštenju.

Iz dvije studentske organizacije su naveli da je zbor studenata Srpske, održan 15. oktobra u Istočnom Novom Sarajevu, okupio više hiljada studenata koji su podržali zaključke studentskih predstavničkih tijela, poručivši da Republika Srpska nije genocidna tvorevina i da srpski generali nisu zločinci, kao odgovor na poruke koje su ranije upućene na skupu Studentske liste u Novom Pazaru.

U saopštenju se dodaje da je okupljanje studenata u dvorani "Srbija" u Istočnom Novom Sarajevu najveće u svojoj istoriji i predstavlja snažnu potvrdu studentskog zajedništva i privrženosti Republici Srpskoj.

Okupljeni su pružili podršku zaključcima jednoglasno usvojenim na hitnoj zajedničkoj sjednici Unije studenata Republike Srpske i Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu da Republika Srpska nije genocidna tvorevina i odbacili su tvrdnje da su srpski generali zločinci.

Naša vjera je pravoslavna i predstavlja osnovu našeg identiteta. Kosovo je Srbija. Zalažemo se za jedinstvo srpskog naroda gđe god on živi. Drina je kičma, a ne granica - zaključci su koje su usvojeni na zajedničkoj sjednici, a podržani na zboru studenata.

Sa skupa je ponovljen poziv studentskim predstavnicima i organizatorima okupljanja u Srbiji da se jasno odrede prema spornim transparentima i porukama koje su bile povod za ovu reakciju.

U saopštenju se ističe da je izostanak nedvosmislenog javnog odgovora izazvao razočaranje i osjećaj iznevjerenog povjerenja među studentima koji su u početku pružali podršku kolegama u Srbiji.

Studentska solidarnost nosi odgovornost: ako se na podršku studenata iz Republike Srpske računa, onda i naš glas zaslužuje odgovor. Stavove pojedinaca ne pripisujemo svim studentima u Srbiji - navodi se u saopštenju. 

(BN)

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