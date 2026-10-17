"Prihvatio bih i da odigramo malo slabije..." Nenad Lalatović pred "drugi debi" na klupi Novog Pazara

Fudbaleri Novog Pazara u nedelju od 14 časova dočekuju IMT u okviru 12. kola Superlige Srbije. Novi/stari trener pazaraca, Nenad Lalatović, izneo je očekivanja pred ovaj meč.

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- Potpisao bih bilo kakvu pobedu. Ne gleda joj se u zube. Može da se desi da odigrate lepršavo, kao Pazar protiv Partizana, a da ne pobedite. Prihvatio bih i da odigramo malo slabije, a da osvojimo tri boda za priključak u gornji deo tabele. Plej-of je prioritet, Evropa bi bila veliki uspeh svih. Da ne obećavam puno, fokusirani smo samo na IMT - rekao je Lalatović na konferenciji za novinare.

Biranim rečima govorio je o popularnim Traktoristima.

- Neugodan protivnik, koji tradicionalno baš i ne leži našem Pazaru, ali tradicije postoje da bi se rušile. Za sva tri boda protiv odlične ekipe moramo da odigramo kao da je finale kupa, kao da je za trofej. Prvi čovek IMT-a Rade Dunjić je toliko posvećen da mu Bog jednostavno sve to vraća. Njihovi izvanredni pojedinci mogu potezom da reše utakmicu. Krila su im brza, vezisti fenomenalni i posle odigranog pasa hoće da dođu u završnicu. Odbrana dobra, vodi ih moj nekadašnji saradnik u Čukaričkom Zoran Popović. Vidi se njegov rukopis. Organizovani su i znaju da odigraju na rezultat. Čeka nas teška utakmica.

Zatim se osvrnuo i na svoju ekipu.

- Odlična je atmosfera. Igrači rade sa velikim elanom, dolaze na trening i odlaze nasmejani. Mislim da su shvatili šta tražim od njih. Treba da ponovimo one neke ranije igre Pazara, pre mog dolaska, sa fokusom da po potrebi okrenemo rezultat ili da ga sačuvamo, ako ga budemo imali. Pazar bi bio najveći hit u ligi da je znao da sačuva rezultat iza 85. minuta. Znamo šta hoćemo - tri boda. Pozivam našu publiku da dođe u što većem broju, mi bez njih ne možemo. Očekujem da nas podrži 4-5.000 ljudi. Rival nije slučajno tu gde jeste. Imaju veliki kvalitet, ali imamo i mi - konstatovao je Lalatović.

Samo tri trenutno najslabija superligaša su manje efikasna od tima sa Jošanice.

- Da je Novi Pazar bio efikasniji, bio bi sad treći na tabeli. Tokom tri dana najviše smo radili na realizaciji i na tome da, ako recimo 80. minutu vodimo 1:0, ne srljamo. Treba taj rezultat da sačuvamo, a ne da idemo po još jedan gol i onda ga primimo. Treba nam mir u realizaciji. Nismo imali baš mnogo vremena, ali igrači su vrlo dobro prihvatili moje zahteve. Najbitnije je da pokažu srce.