Politika

SNEŽANA RUŽIČIĆ IZ JEZERA PRUŽILA PODRŠKU VUČIĆU: "Srbija nikad nije zaboravila svoj narod u Republici Srpskoj"

T.J.

17. 10. 2026. u 15:45

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SNEŽANA Ružičić, načelnica opštine Jezero u Republici Srpskoj, oglasila se na svom Instagram profilu, gde je istakla značaj podrške Srbije opštinama i narodu sa druge strane Drine, uz poruku podrške listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

СНЕЖАНА РУЖИЧИЋ ИЗ ЈЕЗЕРА ПРУЖИЛА ПОДРШКУ ВУЧИЋУ: Србија никад није заборавила свој народ у Републици Српској

Foto: Printskrin Instagram

Ružičić je poručila da Srbija, koju predvodi Aleksandar Vučić, nije zaboravila narod Republike Srpske, naglašavajući da podrška koju dobijaju lokalne zajednice ima veliki značaj za život građana, razvoj projekata i stvaranje novih prilika.

- Za mene to nije samo politika. To su naši korijeni, naša istorija i osjećaj da, bez obzira na Drinu koja nas razdvaja, pripadamo jednom narodu - navela je Ružičić.

Ona je dodala da iza svakog projekta stoje porodice, nove prilike i nada u bolju budućnost, ističući da narod pamti ko mu je pružio ruku kada mu je podrška bila potrebna.

- Čovjek naroda ne zaboravlja svoj narod. A narod pamti ko mu je pružio ruku kada mu je podrška bila potrebna - poručila je načelnica Jezera.

Na kraju objave, Snežana Ružičić jasno je istakla svoju političku podršku:

- Moj glas ide za Ujedinjenu Srbiju i listu Aleksandra Vučića!

Foto: Printskrin Instagram

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