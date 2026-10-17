Fudbal

Čelsi progutao "Karamele"! Neto junak Plavaca, horor povreda obeležila meč! (VIDEO)

С.С.

17. 10. 2026. u 15:59

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Fudbaleri Čelsija pobedili su danas u gostima ekipu Evertona rezultatom 2:0 u meču sedmog kola Premijer lige.

Челси прогутао Карамеле! Нето јунак Плаваца, хорор повреда обележила меч! (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/Mike Egerton/PA via AP

Strelac oba pogotka na utakmici bio je Pedro Neto u 46. i 90. minutu.

Čelsi je četvrtoplasirani na tabeli Premijer lige sa 13 bodova, a u sledećem kolu dočekaće Totenhem.

Everton je doživeo prvi poraz ove sezone u Premijer ligi pa je sada na šestom mestu na tabeli sa 10 bodova i u narednom kolu gostovaće Arsenalu.

FOTO: Tanjug/Mike Egerton/PA via AP

Meč je obeležila teška povreda golmana gostiju Emilijana Martineza, koji je posle sudara sa protovničkim štoperom Džeradom Brantvajtom iznet sa terena.

Gotovo deset minuta mu je ukazivana lekarska pomoć na terenu, pre nego što su mu konačno imobilisali vrat i stavili ga na nosila.


Umesto njega na gol je stao rezervni čuvar mreže Majk Penders, a Martinez je prilikom izlaska mahnuo rukom ka navijačima, aludirajući da nije prošao sa mnogo gorom povredom, kakve su bile prve insinuacije.

Pogledajte kako je to sve izgledalo:

Što se tiče samog meča, Čelsiju je do vođstva stigao već na startu drugog poluvremena.

Samo što je lopta krenula sa centra, Neto je dao prvi od svoja dva gola, da bi u poslednjim sekundama dokrajčio "karamele".

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