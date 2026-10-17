Milan ljut zbog Andreja Kostića: Šta će biti sa bivšim napadačem Partizana?
Ove sezone je crnogorski napadač sakupio svega 56 minuta na terenu.
Andrej Kostić mogao bi već u januaru da promeni sredinu, pošto njegov početak sezone u Sparti iz Roterdama nije ispunio očekivanja Milana.
Kako piše „Kalčo Merkato“, na San Siru razmatraju mogućnost da mladog napadača povuku sa pozajmice i pronađu mu novi klub za drugi deo sezone ukoliko se njegov status u Holandiji ne promeni.
Nekadašnji fudbaler Partizana tokom leta je trenirao sa prvim timom Milana i ostavio dobar utisak, ali je procenjeno da mu je za dalji razvoj neophodna veća minutaža.
Iako se prvobitno razmatrala mogućnost da karijeru nastavi u italijanskoj Seriji D, na kraju je izabrana Sparta iz Roterdama kao sredina u kojoj bi trebalo da napravi naredni korak.
Zasad, međutim, Kostić ne dobija dovoljno prilika da pokaže šta može.
Od početka sezone odigrao je četiri utakmice, ali je na terenu proveo svega 56 minuta. Njegova minutaža rasla je i opadala od meča do meča i u tom periodu nije uspeo da zabeleži ni gol ni asistenciju.
Situaciju dodatno otežava činjenica da Sparta ne beleži dobre rezultate. Posle osam kola ima samo jednu pobedu, ali ni loša forma ekipe nije otvorila prostor za veći doprinos crnogorskog napadača.
Jedan od razloga je i Milan Zoneveld, napadač koji je već postigao pet golova i trenutno ima prednost u borbi za mesto u timu.
Zbog toga u Milanu već razmišljaju o narednom potezu. ukoliko se situacija ne popravi do januara, plan je da Kostić napusti Roterdam i ostatak sezone provede u drugoj sredini, gde bi mogao da dobije više prostora za igru i nastavi razvoj.
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