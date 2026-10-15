BRŽA I LEKŠA DEPORACIJA STRANACA - KRIMINALACA: U Austriji usvojen paket zakona koji će da omogući praznije zatvore
NACIONALNI savet austrijskog parlamenta usvojio je u sredu, nakon burne debate, Vladin paket zakona, koji, između ostalog, ima za cilj olakšavanje deportacije kriminalaca sa stranim državljanstvom iz austrijskih zatvora u njihove zemlje porekla.
Zakon bi trebalo da stupi na snagu 1. novembra ove godine. To znači da pod određenim uslovima strani državljani koji su počinili krivična dela mogu biti proterani ili deportovani iz Austrije u svoje zemlje porekla.
I to, kada je to protiv njihove volje. Do sada su zatvorenici mogli da odbiju proterivanje iz zemlje, ali novim Paketom mera ovo pravo veta je ukinuto.
Ministarka pravde Ana Šporer, socijaldemokrata (SPO), naglasila je na Plenarnoj sednici da je ovo dalji korak ka smanjenju opterećenja zatvorskog sistema.
- Iako svakako nije poslednji korak ka rasterećenju zatvorskog i popravnog sistema - rekla je Šporer.
U budućnosti će deportacije biti moguće nakon što dotična osoba odsluži polovinu kazne, pod uslovom da je tada na snazi važeća zabrana ponovnog ulaska ili boravka u Austriji.
Teški nasilni i seksualni prestupi, kao i teroristički zločini, isključeni su iz novih propisa.
Pored toga, paket mera omogućava odlaganje početka zatvorske kazne pod određenim uslovima i olakšava duže zatvorske kazne radi završetka stručnog osposobljavanja.
Takođe predviđa da mora postojati zabrana ulaska i boravka u Austriji, a dotična osoba ne sme biti državljanin Evropskog ekonomskog prostora (EEA) ili povlašćeni državljanin treće zemlje.
Za državljane EU koji krše krivični zakon, takođe se intenzivira praksa „zatvora u matičnoj zemlji“.
- Strani osuđenici treba da budu prebačeni u svoju matičnu zemlju radi izdržavanja kazne - rekla je Šporer.
Jučerašnjom odlukom biće moguće u budućnosti odložiti početak izvršenja zatvorskih kazni do dve godine .
To je dvostruko duže nego ranije. Pored toga, Paket omogućava odlaganje izvršenja kazni za više od godinu dana zbog završetka tekućeg stručnog osposobljavanja.
- Samo u prvih devet meseci ove godine, oko 3.000 osuđenih kriminalaca napustilo je Austriju, što je oko 10 dnevno - rekao je austrijski ministar unutrašnjih poslova Gerhard Karner. On je napomenuo da je to put koji će se dosledno nastavljati.
Očekuje se da će odluka Nacionalnog saveta „dati dodatni zamah u ovoj oblasti“. Ovo bi rasteretilo ne samo zatvore već i policiju, jer bi se buduće deportacije prestupnika odvijale direktno iz zatvora, odmah nakon što je minimalna kazna odslužena, što bi eliminisalo potrebu za pritvorom do deportacije.
Samo najveća opoziciona stranka, krajnje desničarska Slobodarska partija (FPO), bila je protiv pomenutog sudskog paketa mera.
Mandati krajnje desničarske FPO, stranke koja je godinama protiv stranaca, posebno kriminalaca, i stalno je pozivala na „Zatvor kod kuće“, na iznenađenje prisutnih predstavnika ostalih parlamentarnih stranaka, izjasnila se protiv paketa mera Vlade, objašnjavajući da „to ide u potpuno pogrešnom smeru“.
Slobodarska partija zahteva „deportaciju i izdržavanje kazni u domovini“, ali samo ako se garantuje da će osoba osuđena u Austriji zaista izdržati kaznu u domovini i da neće ponovo ući u Austriju.
Austrijska vlada očekuje da bi nove zakonske i sudske mere mogle smanjiti pritisak na zatvorski sistem, koji već „puca po šavovima“. Pored toga, država bi smanjila troškove držanja kriminalnih stranih državljana u austrijskim zatvorima.
(Večernji list)
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