NAPADNUTA PALATA PREDSEDNIKA U JEMENU: Odjekuju eksplozije, Saudijci udarili direkt u srce
SNAŽNE eksplozije čule su se u blizini predsedničke palate u jemenskom gradu Adenu, prenela je agencija Rojters, pozivajući se na očevice.
- Snažne eksplozije čuju se u blizini predsedničke palate u Adenu, na jugu Jemena - navodi se u izveštaju, prenosi iranska agencija Mehr.
Agencija navodi da uzrok eksplozija za sada nije poznat.
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