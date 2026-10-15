Svet

NAPADNUTA PALATA PREDSEDNIKA U JEMENU: Odjekuju eksplozije, Saudijci udarili direkt u srce

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

15. 10. 2026. u 17:00

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SNAŽNE eksplozije čule su se u blizini predsedničke palate u jemenskom gradu Adenu, prenela je agencija Rojters, pozivajući se na očevice.

НАПАДНУТА ПАЛАТА ПРЕДСЕДНИКА У ЈЕМЕНУ: Одјекују експлозије, Саудијци ударили директ у срце

Foto: Printscreen

 - Snažne eksplozije čuju se u blizini predsedničke palate u Adenu, na jugu Jemena - navodi se u izveštaju, prenosi iranska agencija Mehr. 

Agencija navodi da uzrok eksplozija za sada nije poznat.

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